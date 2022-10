Capitan Acciaio premia Cosenza: “per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”

COSENZA – “Il sindaco Franz Caruso continua a mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale. Durante il giro nei quartieri cittadini è stata garantita, infatti, massima attenzione alle periferie per valorizzarle e meglio integrarle al contesto urbano. Lo abbiamo fatto, in poco più di dieci mesi dal nostro insediamento, con un’azione progettuale di spessore che oggi porta a Cosenza, ed in particolare a via Popilia, Serra Spiga e via degli Stadi, finanziamenti paria a circa 20milioni di euro”. E’ quanto afferma il presidente della commissione urbanistica, Francesco Turco con riferimento alla imponente azione progettuale messa in campo dall’Amministrazione Caruso e per la quale sono stati già assicurati alla città di Cosenza sostanziose risorse del PNRR.

“Nulla è lasciato al caso – prosegue il presidente Turco – ed anche la fase progettuale che si sta portando avanti su indicazione del Primo Cittadino esprime la volontà ferrea di cambiare registro per fare di Cosenza la città smart, sostenibile, europea ed a misura d’uomo, che abbiamo promesso in campagna elettorale. Grazie ai cospicui finanziamenti ottenuti, infatti, si cambierà volto a tre quartieri importanti della nostra città fino a ieri esclusi da ogni ipotesi di crescita. I progetti sono tutti importanti e sono riferiti all’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica e riqualificazione delle aree verdi di pertinenza a via Popilia, via degli Stadi e Serra Spiga, che ha ottenuto risorse per 15 milioni di euro; al progetto per gli Interventi Green Blue, per oltre 297 mila euro di fondi assegnati dal Ministero della Transizione ecologica per l’ultimo lotto di via Popilia ed al progetto per la realizzazione del Palasport dello Squash di 4 milioni di euro, a valere sulla Misura 3.1 “Sport e inclusione sociale”, su Viale Giacomo Mancini, nell’area adiacente il Parco Nicholas Green, nei pressi di via Popilia. Per tutto ciò, da presidente della commissione urbanistica, ma prima ancora da cittadino che da sempre ha chiesto attenzione per le periferie, sento forte il bisogno di ringraziare il Sindaco Franz Caruso e l’intera Giunta per l’importante risultato raggiunto”.

“Con orgoglio – conclude Francesco Turco – rivendico l’appartenenza a questa maggioranza che, giorno dopo giorno, con impegno si spende e produce atti concreti per il bene della collettività superando ostacoli e difficoltà veramente gravosi”.