Cosenza: servizio mensa per le scuole, le disposizioni del Comune per i genitori

RENDE – Appresa la notizia dai suoi legali, e uscito di casa dopo un mese dall’arresto e dalla misura cautelare dei domiciliari, l’avvocato e sindaco di Rende Marcello Manna come prima cosa si è recato nella casa comunale, dove ad attenderlo c’erano tutti i dipendenti che lo hanno accolto con affetto tra strette di mano ed abbracci. Manna non ha nascosto la sua soddisfazione per la decisione del tribunale della libertà, che ha fatto cadere le accuse mosse dalla DDA di Catanzaro “Ancora dobbiamo attendere le motivazioni e verificare un po’ tutto” ha detto Manna ai nostri microfoni. È stato fatto un ricorso sulla gravità indiziaria e portato una serie di elementi corposi che dovevano essere valutati. In questa fase – ha aggiunto – abbiamo provato a chiarire i primi aspetti. Sono sereno. Il fatto che comunque la restituzione della giustizia dia una risposta, anche recependo quelle che sono le indicazioni che vengono dalle parti, questo è assolutamente un dato importante. Mi preme sottolineare, però, la cosa più importante: quella di tornare alla normalità, una normalità che era stata violata. Parlo dell’amministrazione e della città di Rende. In questi giorni ho registrato l’affetto di tanti cittadini, amministratori e sindaci. Non potevo risponder ma li ho sentiti tutti vicini” ha concluso Manna