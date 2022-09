Nello scavo di via Popilia 6 sepolture della Consentia di età imperiale

COSENZA – E’ importante fare il punto sull’imponente programma di interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, perché dobbiamo mandarlo in porto in tempi ristrettissimi e stringenti – afferma il sindaco Franz Caruso –. L’attuazione del Cis cambierà le sorti di Cosenza vecchia, rappresentando la tappa fondamentale e rivoluzionaria del rilancio complessivo della parte antica del nostro territorio, che servirà lo sviluppo e la crescita di tutta la città con ricadute rilevanti anche per la sua area urbana. Dopo lo sforzo imponente compiuto appena insediatomi per recuperare queste importanti risorse a rischio de-finanziamento, ora la sfida è il tempo nel completamento delle procedure burocratiche amministrative volte ad attuare il programma delle opere rispettando tempi e criteri ministeriali. Gli sforzi che in questa direzione stiamo compiendo, per come ho già avuto modo di dire, sono enormi e riferibili e paragonabili solo a quelli compiuti al periodo di “Rinascimento” avuto negli anni Novanta con Giacomo Mancini, attraverso l’attuazione del Piano Urban e del PSU Cosenza-Rende”.

“La sfida è straordinaria e straordinario è il nostro impegno – incalza il Primo Cittadino di Cosenza – per un rilancio che a Cosenza si concentra su undici interventi per il CIS di 40 milioni di euro e 12 per Agenda Urbana di 15 milioni di euro in cui sono previste azioni di grande portata e valenza come, per fare solo pochi esempi, la realizzazione di un grande polo bibliotecario, con il recupero funzionale della biblioteca civica per il restauro e la valorizzazione di un patrimonio librario che è inestimabile; la realizzazione di “Giardini urbani diffusi” e il completamento di una tra le più importanti biblioteche dedicate ai grandi filosofi rinascimentali all’interno del Centro internazionale di studi Telesiani Bruniani e Campanelliani”.

“Con il responsabile unico del contratto, tenente colonnello dei Carabinieri Luigi Aquino e con tutti gli altri attori protagonisti – conclude il sindaco Franz Caruso – venerdì prossimo verificheremo il cronoprogramma degli interventi infrastrutturali, per rispettare l’obbligazione giuridicamente vincolante per tutti i 23 interventi di pubblicazione dei bandi di gara entro il 31 dicembre 2022″.