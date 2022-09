Classica, Experimental Modern e Hip hop: al via i percorsi di Formazione Danza Calabria

COSENZA – Formazione Danza Calabria ha promosso un evento unico che si svolgerà a Cosenza attraverso 10 lezioni, articolate in 5 week-end, che partiranno dal prossimo 22 ottobre 2022. Grazie ai maestri Donatello Jacobellis (Experimental Modern), Giacomo Colletti (Classico/Neoclassico) e Lulo De Liguori (Hip Hop) sarà possibile iscriversi per seguire lezioni di Danza Classica, Experimental Modern e Hip hop. Un vero e proprio percorso di approfondimento coreutico, che consentirà di studiare e lavorare con professionisti del settore.

Sono dunque aperte le iscrizioni per il percorso di formazione nel settore danza, orientato alla formazione didattica per acquisire nuovi stili e mettere in scena un vero e proprio spettacolo. I corsi sono studiati in formula di week-end, così da dare a tutti la possibilità di frequentare, e sono suddivisi per stile di danza, età e preparazione degli allievi (dai 10 anni in su). Al termine di ogni percorso è previsto uno spettacolo finale e il rilascio di un attestato di partecipazione. Agli allievi più meritevoli saranno rilasciate anche delle borse di studio per approfondire gli studi in centri professionali che consentono sbocchi lavorativi. Le classi sono a numero chiuso.

LIVELLI

Principianti/Intermedio (10-13 anni)

Avanzato (dai 14 anni in su)

COME ISCRIVERSI

Iscrizione entro il 10 ottobre 2022, previa disponibilità.

Info

Telefono: 388.9854554

E-mail: [email protected]

Pagine Social: Facebook e Instagram

Donatello Jacobellis (Modern experimental)

Il suo percorso di danza va dal genere classico al contemporaneo. A soli 17 anni è in Corea per il suo primo importante impegno nel mondo della danza con il Seoul BalletTheatre. Ballerino solista in molte produzioni del teatro italiano è presente in diversi musical al Teatro Sistina di Roma e in diversi video-clip di cantanti italiani ed internazionali. Ballerino e coreografo in show televisivi delle reti Rai e Mediaset e unico ballerino italiano nella compagnia Momix di Moses Pendleton. Attualmente è coreografo e direttore artistico freelance per numerosi eventi, giurato e docente in centri e compagnie nazionali e internazionali.

Giacomo Colletti (Classico/Neoclassico)

Il Maestro Colletti inizia i suoi studi nella scuola Artedanza di Catanzaro. All’età di 11 anni entra nella Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano diretta da Anna Maria Prina, per poi perfezionarsi all’Ecole Atelier Rudra Béjart di Losanna diretta dallo stesso Maurice Béjart, il quale lo ingaggia per ballare nella sua compagnia Béjart Ballet Lausanne. Attualmente insegnante e coreografo freelance per lo studio della danza classica e contemporanea in tutto il sud Italia nonché direttore artistico di “Flowing Arts Connection”, progetto di alta formazione nel campo della danza. Il suo lavoro ha dato la possibilità, negli anni, di collocare tanti ragazzi in contesti di alto livello nel mondo della danza (Alvin Ailey, Palucca Dresda, Victor Ullate, ecc…).

Lulo De Liguori (Hip hop)

Luciano de Liguori (aka “Lulo”) da sempre appassionato di street dance, studia in maniera intensiva con i maggiori esponenti della cultura hip hop e house Al “Newyork Street Dance Lab“di New York con insegnanti di fama mondiale (Link , Buddha Stretch, P.Lock. Caleaf, Ejoe Wilson ecc…). Approfondirà i suoi studi presso un corso intensivo di hip hop e house grazie al progetto “Treeboo training experience” diretto da Fritz Zamy tra il 2011 e il 2014. In seguito accrescerà la sua conoscenza della house dance durante l’evento di House Dance Europe (hde) tra il 2009 e il 2014 e nella scuola di danza “Juste Debout” in Francia con la crew degli o’trip house nel 2014. Durante e dopo la sua formazione partecipa ai maggiori eventi battle 1vs1 CrewvsCrew in tutta Italia ed Europa.