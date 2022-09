Cosenza, lavori Enel a Pozzo Lucida: domani acqua ridotta in città

COSENZA – Il 14 Settembre scorso, l’Arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob -ACF-, l’organismo di controllo del mercato finanziario italiano, torna nuovamente sulla vendita di azioni illiquide ai danni dei risparmiatori, pronunciando altre due decisioni di condanna della Banca Popolare di Bari. In entrambi i casi ad essere state vittime di questi prodotti non trasparenti sono due consumatori cosentini. Lo scorso febbraio L’istituto era stato condannato a risarcire un risparmiatore con 400mila euro. Una vicenda complessa che interessa migliaia di risparmiatori (centinaia solo a Cosenza) in tutto il Sud Italia, che era la zona di operatività della Popolare di Bari, e che si sono trovati in pancia azioni e obbligazioni non quotate in borsa, che si erano poi rivelate carta straccia. Da qui le denunce degli azionisti di cui si sta occupando un giudice Penale di Bari e che avevano fatto esplodere la bolla poco meno di un anno fa.

Questa volta l’Arbitro ha evidenziato, censurandole, le manipolazioni delle dichiarazioni rese dai risparmiatori e finalizzate esclusivamente a vendere azioni emesse dalla stessa Banca. In entrambi i casi sono state rilevate plurime violazioni. In particolare, l’Arbitro Consob ha contestato alla Banca Popolare di Bari di non aver dimostrato di aver fornito adeguata informazione circa la illiquidità del titolo e di aver venduto titolo rischiosi nonostante le profilature dei clienti escludessero questa possibilità. L’avvocato Fernando Scarpelli, storico delegato calabrese dell’ ADUSBEF, la più qualificata associazione di consumatori specializzata nel settore bancario, nel dichiararsi soddisfatto dell’esito giudizio non ha mancato di sottolineare, che la Banca Popolare di Bari S.p.a. ignora i pronunciamenti dell’Arbitro costringendo i risparmiatori a promuovere una causa.