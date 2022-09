Anche a Cosenza la VIII “Giornata nazionale del biologo professionista”

ROMA – Scendere in piazza e ricevere una consulenza gratuita sulle proprie abitudini alimentari, un’indicazione per tenere un corretto stile di vita, un consiglio prezioso in materia di risparmio, sostenibilità e rispetto dell’ambiente che ci circonda. Tutto questo sarà possibile l’1 e il 2 ottobre in 16 città italiane, nell’ambito dell’VIII “Giornata nazionale del biologo professionista”, evento promosso per “favorire la prevenzione primaria” promosso dall’Enpab, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della categoria, i cui rappresentanti “presteranno volontariamente e gratuitamente la propria opera professionale all’interno di stand organizzati in più studi di consulenza, a seconda delle diverse aree di competenza: nutrizione, ambiente, laboratorio, genetica, sicurezza, sostenibilità”.

L’iniziativa nasce nel 2014 e dal 2015 è patrocinata dal ministero della Salute. L’ultima edizione pre-pandemica del 2019, va avanti la nota della Cassa presieduta da Tiziana Stallone, ha visto 600 biologi offrire il loro servizio a oltre 5.000 persone su tutto il territorio nazionale. Quest’anno, dopo uno stop causato dalla pandemia e un’edizione digitale, la Giornata torna nelle piazze di 16 città: Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Messina, Milano, Padova, Perugia, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, San benedetto del Tronto, Torino.

Stallone sottolinea “l’effetto diretto e immediato” dell’evento, “un accrescimento del lavoro e un conseguente consolidamento progressivo del reddito che, tradotto in numeri previdenziali, determina un miglioramento della prestazione pensionistica futura. Crediamo fermamente che il futuro inizi e si costruisca nel presente, per questo lavoriamo costantemente per tenere la professione in salute, anche attraverso progetti innovativi di welfare e sostegno al lavoro come questa Giornata”, chiude la presidente dell’Enpab.