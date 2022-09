Scomparsa Nolè, lunedì i funerali in Cattedrale. Domani la salma in corteo

COSENZA – Il Comune di Cosenza ieri, con un’ordinanza (n.39/2022), ha disposto la chiusura dell’area mercatale di via Francesco Principe, già via Asmara, con conseguente divieto di svolgimento, anche nelle aree limitrofe, dello storico mercato animato da contadini e piccoli agricoltori del territorio. Una vicenda che si trascina da anni e che, nonostante le rivendicazioni dei produttori, le diverse manifestazioni pubbliche e gli incontri a Palazzo dei Bruzi, non viene affrontata con la giusta attenzione da parte degli amministratori di turno.

Ad intervenire sul caso è l’Usb di Cosenza che spiega come “l’attuale giunta comunale, alla stregua della precedente, insista nell’indicare l’area mercatale dell’Arenella come l’alternativa risolutiva a via Asmara, non tenendo in considerazione l’impraticabilità di questa opzione, per come ripetutamente spiegato con dovizia di particolari da parte dei commercianti”.

“La coltivazione a km0, rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra area urbana. Una pratica alternativa, insieme ad altre virtuose esperienze presenti in città, al sistema della grande distribuzione, che in tutta Europa viene sostenuta, incentivata e valorizzata ma che a queste latitudini è osteggiata. La chiusura in assenza di valide e dignitose alternative colpisce decine di famiglie, impossibilitate a vendere i frutti della propria terra e già in ginocchio a causa del carovita. Il sindaco Caruso non può ignorare o trattare la vicenda con superficialità, dopo gli incontri tenutisi con l’assessore Battaglia non ci saremmo mai aspettati di ritrovarci a dover denunciare questa grave situazione. Inoltre, ci preme precisare la disponibilità da parte dei produttori a valutare aree alternative a quella di via Asmara purchè abbiano i requisiti idonei, al contrario dell’Arenella. È necessario che l’amministrazione comunale riapra al più presto il confronto”.