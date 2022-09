Addio a Monsignor Nolè “Pastore esemplare amato da tutti. Guida saggia e preziosa”

COSENZA – Sono centinai i messaggi di cordoglio che stanno arrivano per la scomparsa di Monsignor Francesco Nolè. Dolore e commemorazione nel ricordo di un Pastore che amava la sua gente e la chiesa, che ha sempre lottato per i più indifesi. Amato e benvoluto “per il suo stile francescano e per l’amore verso gli ultimi”. Dal mondo delle istituzioni, della politica, dello sport ma soprattutto dalla sua gente. Tutti piangono per una morte di una persona buona che lascia la chiesa cosentina senza la sua guida.

Il cordoglio di Occhiuto e della Giunta regionale

“Sono addolorato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, deceduto a Roma dopo aver combattuto per mesi contro una grave malattia. La Chiesa perde un teologo raffinato, un pastore in permanente servizio dei più deboli, un grande uomo di fede. La Calabria e la città metropolitana di Cosenza-Bisignano in particolare perdono una guida spirituale illuminata, saggia e preziosa. Il sentito cordoglio da parte della Giunta regionale”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ricorda Monsignor Nolè.

Governatore della Basilicata “grande il suo impegno verso gli umili e i giovani”

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello del governo regionale per la scomparsa di mons. Nolè, sacerdote potentino che ha incarnato i valori cristiani con umiltà e devozione”. Lo ha detto – in una dichiarazione diffusa dall’ufficio stampa – il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “E’ stato – ha aggiunto il governatore lucano – un testimone autentico del Vangelo, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, già alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro dove lo ricordano tutti soprattutto per il suo impegno in favore dei più umili e dei giovani. Monsignor Nolè lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità lucana”.

Guarascio “Persona speciale, una Guida per la chiesa cosentina”

Anche il Presidente Eugenio Guarascio e tutte le componenti del Cosenza Calcio hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’Arcivescovo di Cosenza Bisignano Francescantonio Nolè. “Abbiamo avuto la fortuna di conoscere l’Arcivescovo Nolè, l’onore di avere un rapporto privilegiato con lui, il piacere della sua compagnia – afferma il Presidente Guarascio – Oggi scompare un protagonista della nostra città, una persona speciale, una guida per la Chiesa cosentina e per la gente della diocesi. In questo momento di sconforto vogliamo ricordare il messaggio di incoraggiamento che ci inviò in occasione del Natale 2021, in cui definiva la squadra del Cosenza una delle cose belle della città e invitava i calciatori ad essere come una famiglia. Abbiamo ricambiato le sue preghiere in queste settimane di sofferenza e lo ricorderemo con grande affetto”.

Succurro “Comunità orfana del suo Pastore”

“Oggi la nostra comunità, orfana del suo Pastore buono, è più povera e sola. La sua scomparsa ci priva di un importante punto di riferimento; di un uomo di fede che ha sempre saputo accogliere e comprendere le persone. Lo slancio e l’entusiasmo che hanno caratterizzato il suo impegno pastorale lasciano un ricordo indelebile nel cuore di tutti noi e un sentimento di profonda riconoscenza e sincero affetto”. Queste le parole commosse del presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, per la scomparsa dell’Arcivescovo di Cosenza, Mons. Francesco Nolè. “È tanta l’emozione dolente per la sua scomparsa. Una perdita importante per i suoi familiari, per il presbiterio dell’Arcidiocesi di Cosenza e per tutte le persone che lo hanno stimato e amato come padre buono e saggio, guida spirituale della nostra gente. Ho avuto modo di incontrare Mons. Nolè in più occasioni e di ammirarne generosità e capacità di accoglienza, una esemplare testimonianza di vita cristiana e di fede ardente e convinta che sapeva coinvolgere tante persone in un personale incontro con Cristo e la Chiesa. Ci lascia una grande eredità, che toccherà a noi custodire con cura. Adesso è il momento del dolore e della preghiera. Addio, caro nostro Monsignore. Ti diciamo grazie per tutto ciò che hai fatto e non ti dimenticheremo”.

Antoniozzi (FDi) :”dolore terribile per tutti i cosentini”

La scomparsa del l’arcivescovo di Cosenza, mons. Nole, è “un dolore terribile per tutti noi cosentini” afferma Alfredo Antoniozzi, di Fratelli d’Italia. “Se ne va un pastore esemplare, discreto, amato da tutti – dice Antoniozzi – per il suo stile francescano e per l’amore verso gli ultimi. Mons Nole-conclude Antoniozzi – è stato non solo l’autorevole capo della Chiesa cosentina ma una guida apprezzata dai laici e da tutta la comunità”.

Magorno (IV): “Profondo cordoglio”

“Dopo un periodo di intensa sofferenza si è spento l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, Monsignor Francescantonio Nolè. Esprimiamo profondo cordoglio per questa notizia che colpisce tutti noi”. Così in post su Facebook il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

Cisl Cosenza “sempre attento ai temi sociali e al lavoro”

“La Cisl di Cosenza – scrive in una nota il Segretario provinciale Giuseppe Lavia – partecipa al dolore della Chiesa di Cosenza-Bisignano per la scomparsa dell’Arcivescovo Metropolita, Mons. Francescantonio Nolè. “Di lui ricorderemo con affetto e gratitudine la cordialità, l’apertura verso ogni persona, la sensibilità ai temi sociali e del lavoro e, in particolare, l’intervento di saluto al nostro Congresso confederale del febbraio scorso. La sua semplicità francescana e la sua testimonianza di fede e di umanità saranno per tutti un esempio da custodire nella memoria e da seguire”.