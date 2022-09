Cosenza, più di un milione di euro per riparare marciapiedi e strade groviera

COSENZA – La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha, nella riunione di oggi, approvato, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, e del Settore Infrastrutture e manutenzione di Palazzo dei Bruzi, l’Accordo di Programma Quadro per interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale cittadina utilizzando fondi statali e regionali. Un atto di straordinaria importanza che, peraltro, dimostra, ancora una volta, la capacità dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, di predisporre progetti utili e, quindi, meritevoli di essere premiati con l’attribuzione dei relativi finanziamenti. L’Amministrazione provvederà in tempi brevi alla pubblicazione di un bando europeo cui seguirà la relativa aggiudicazione per procedere, a partire dal 2023, ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione per migliorare la percorribilità di strade e marciapiedi anche con i relativi adeguamenti per rendere questi ultimi accessibili a tutti.

“Lavoreremo, in particolare – hanno detto il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Damiano Covelli – all’abbattimento delle barriere architettoniche che attiene ad aspetti insieme sociali e culturali della nostra città, per offrire a tutti la possibilità di vivere appieno Cosenza, garantendo l’accessibilità a spazi comuni liberi da qualsiasi impedimento. Si continuerà così a costruire quella città armonica, sicura ed ecosostenibile che è la Cosenza che vogliamo realizzare. Nel contempo, si porrà rimedio ad una situazione precaria della rete viaria cittadina e dei marciapiedi e che comunque, in questi pochi mesi di amministrazione, abbiamo fronteggiato, malgrado le poche risorse a disposizione. Con la delibera approvata oggi, saremo nelle condizioni di agire massicciamente e complessivamente su interi tratti stradali con un’azione manutentiva, ordinaria e straordinaria, volta a riqualificare strade, marciapiedi ed il sistema di raccolta delle acque meteoriche. Sono questi interventi attesi da lunghi anni e che oggi finalmente, marcando una netta discontinuità con il passato, ci consentiranno di mantenere fede agli impegni assunti con la cittadinanza. Così facendo – hanno sottolineato il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Damiano Covelli – consegneremo ai cosentini che attraversano la nostra città a piedi, in bicicletta, in moto o in auto, strade sempre più agevoli e più sicure”.