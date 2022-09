Cosenza tra le 4 città italiane inserite nel Progetto Internazionale per la Mobilità Garantita

COSENZA – Il campanello suona. Senza risposta. La casa adesso è vuota. Da quando, qualche giorno fa, è arrivata la notizia che mai e poi mai avrebbero voluto sentire, Sandra e suo marito Carmine si sono chiusi alle spalle il grande portone di legno, chiedendo a una parente di ospitarli per un po’. Troppo pesante quel macigno cadutogli addosso, per pensare di potercela fare da soli a rimettersi in piedi. Quell’appartamento di via Popilia, acquistato con il sudore della fronte, la schiena piegata e rotta da anni e anni di pulizie fatte nottetempo in giro per uffici pubblici e studi professionali di mezza città, è andato perduto. Sandra e Carmine hanno sperato con tutta la forza che rimaneva loro in corpo che non succedesse.

Prima di quel momento, si erano consolati a vicenda. Quando a uno dei due capitava di sentirsi giù, toccava all’altro provare a regalare un sorriso: “Non ti preoccupare, vedrai che andrà bene. Nessuno sarà tanto cinico da approfittare della nostra sventura”. Un’illusione. Un sogno infranto. Un affare troppo allettante per andare deserto. E, alla fine, qualcuno l’offerta l’ha presentata davvero. Sono bastati poco più di trentamila euro per riuscire ad aggiudicarsi una casa che, quando venne acquistata nel 2007, valeva 160mila euro. Adesso, sarà difficile dire addio a queste quattro care mura. Il distacco (almeno) non sarà immediato. Il nuovo proprietario avrà 120 giorni di tempo per saldare quanto dovuto. Quattro mesi che, lentamente, condurranno Sandra e Carmine verso la porta d’uscita. Un passo dopo l’altro, senza poter tornare indietro.

Saranno costretti a mettere da parte il cuore, il rimpianto, la nostalgia, la rabbia, la delusione e iniziare ad affrontare una miriade di problemi pratici. A cominciare dalla ricerca di un altro posto dove andare a vivere. Dovranno svuotare la casa mobile dopo mobile, oggetto dopo oggetto. Riempire scatoloni e ammassare ricordi. Piegare vestiti nelle valigie e scongelare il frigorifero. Ma Sandra e Carmine non partiranno per una vacanza. Questa casa non la rivedranno più. Rispetteranno la legge, abbasseranno la testa davanti alla volontà di un tribunale ma nessuno potrà loro impedire di pensare che no, non è giusto perdere così la propria casa. Il frutto del tuo lavoro, il rifugio della tua vecchiaia.

Tra i tanti commenti arrivati nel corso degli ultimi giorni sulla pagina Facebook di QuiCosenza, una ragazza ha scritto: “Vabbè, vuol dire che doveva andare così. In fondo, non ne farei una tragedia”. Caso isolato, per fortuna. Tutti gli altri (vi assicuriamo sono stati centinaia) grondano di solidarietà, compassione, altruismo, empatia. E voglia di dare una mano concreta di aiuto.

Ecco, chi vorrà (adesso) potrà farlo. Supportati dal loro avvocato, Sandra e suo marito Carmine hanno deciso di attivare una carta prepagata, intestata alla sorella della signora. I soldi raccolti serviranno per affrontare i duri momenti che inevitabilmente arriveranno. E di certo, Sandra e Carmine sentiranno meno freddo nell’anima.

Di seguito, i riferimenti utili:

IBAN: IT39O0347501605CC0012247604 INTESTATO A MARIA MACCARRONE

CAUSALE: DONAZIONE CONIUGI MACCARRONE-GALLO