Cosenza, Uil trasporti su bando igiene urbana “preoccupa il passaggio dei lavoratori”

COSENZA – “Apprendiamo e ne siamo felici questa volta, che nessuna proroga è stata fatta per il nuovo bando dei rifiuti, ogni 5 anni, per tutti noi e per il nostro lavoro, ci si aspetta che le tutele delle maestranze vengano al primo posto, senza leggere parole che destano preoccupazioni come in questo caso”. A scriverlo è la segreteria aziendale della uil trasporti.

“Dopo diverse riunioni, mai ufficiali presso il comune di Cosenza con tanto di verbali dei lavori, l’unica volta piu determinante è stata fatta dal sindaco di Cosenza direttamente e lo ringraziamo, lo stesso in quella riunione ci rassicurò sul futuro del nostro percorso lavorativo e sulle tutele della forza lavoro. Purtroppo caro sindaco ci turba leggere all’interno del capitolato del bando di gara, alla voce del ‘passaggio diretto e immediato’, una parola che per una società nuova o vecchia che sia è molto importante ai fini della gara e dei probabili ribassi che possa fare non, non vogliamo pensare male e ne tanto meno credere che il dirigente faccia finta di non sapere quello che ha scritto ma, noi vogliamo portare pubblicamente all’attenzione dell’opinione pubblica il reale rischio che possiamo vivere tutti noi e le nostre famiglie”.

“Ecco perché chiediamo, nel più breve tempo possibile, che si faccia chiarezza su tutto ciò, ed è per questo che chiediamo un incontro urgente al sindaco insieme al dirigente. Alla voce del ‘passaggio diretto e immediato‘ il buon dirigente ha inserito tra le virgole, se necessario, il personale da inserire nel nuovo appalto e non solo specifica ed evidenzia che il personale dovrà essere capace fisicamente ed idoneo allora ci chiediamo che libertà di agire alle aziende è stato dato? Da 27 anni svolgiamo questo servizio logorante e in tanti hanno con il tempo visto sul loro fisico il peso di questo lavoro al, purtroppo creando al loro corpo delle anomalie fisiche cioè delle limitazioni al lavoro, allora perché inserire la parola al passaggio diretto e 8mmediate del personale se necessario? Chi non è necessario? Il punteggio di gara sul presunto risparmio del personale è alto? perché potremmo pensare che se non sono necessari padri di famiglia che lavorano da decenni in questo settore e si dovessero assumere ad esempio nuovi dipendenti tra 18 e 25 dove lo stato garantisce sgravi fiscali per 5 anni? Che facciamo?”.

“Bene sindaco a noi non interessa chi vince e non le chiediamo accorgimenti tecnici da variare per far si che si posso configurare una turbativa d’asta ma se permette noi tuteliamo il nostro lavoro umile e pieno di soddisfazioni per tutti noi ecco perché le chiediamo di incontrarla e chiarire questo aspetto che seppur l’art.6 del cccnl blinda a noi questa parola “se necessario” il passaggio dei lavoratori ci preoccupa molto e solo lei può rassenerare tutti noi senza alimentare polemiche e incomprensioni inutili”.