Vandalismo sulla statua di Giacomo Mancini. Il sindaco Caruso “Rispetto per l’onorevole”

COSENZA – “Lo spirito di collaborazione deve necessariamente guidare la nostra azione per garantire una scuola con servizi di qualità ai nostri ragazzi”. Lo ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nel corso dell’incontro con i dirigenti scolastici dei sei Istituti Comprensivi della città organizzato dal consigliere Aldo Trecroci, delegato alla Pubblica Istruzione, al quale hanno partecipato il presidente della commissione Pubblica Istruzione, Chiara Penna ed i dirigenti e funzionari del settore. La riunione è servita a fare il punto della situazione rispetto alle criticità ed alle esigenze presenti nelle varie realtà scolastiche, facendo emergere alcune problematiche di tipo strutturale nei vari edifici. Rispetto a ciò il consigliere Trecroci ha chiesto ai presenti di inviare una scheda dettagliata delle necessità più impellenti al fine di dare risposte immediate alle urgenze. In particolare sul punto il sindaco Franz Caruso ha informato i presenti che, per quanto attiene il malfunzionamento degli impianti fotovoltaici, il Comune ha provveduto a porre in essere un project financing che risolverà definitivamente la questione.

Sono stati, quindi, discussi i servizi collaterali da garantire agli alunni ed alle loro famiglie, tra cui quello dell’assistenza alla persona e, soprattutto, alla comunicazione, per il quale la dirigente del settore, Matilde Fittante, ha chiarito che sono stati già accreditati i fondi regionali per il sostegno alla disabilità, mentre per i fondi aggiuntivi nazionali l’erogazione dovrebbe avvenire in tempi brevi. L’Ufficio, quindi, provvederà nelle prossime ore all’impegno di spesa ed all’erogazione delle somme dovute ai singoli istituti, contestualmente diramando le nuove Linee Guida per la gestione delle suddette somme e la selezione degli Assistenti alla Comunicazione, scritte con la collaborazione volontaria della Prof.ssa Teresa Colonna e della dott.ssa Enrichetta Alimena. Per ciò che concerne, invece, il servizio mensa quest’anno potrà essere avviato sin da subito, avendo provveduto il settore comunale competente a espletare il relativo bando di gara nello scorso mese di gennaio. Il consigliere Aldo Trecroci ha proposto, poi, ai colleghi dirigenti scolastici l’utilizzo in sinergia, anche con il Comune, dei finanziamenti provenienti dal PNRR da destinare alla creazione di laboratori ed alla creazione di ambienti innovativi per la didattica, al fine di rendere più aderenti alle esigenze delle scuole e del territorio le progettazioni.

Il delegato all’Istruzione ha invitato, quindi, i dirigenti scolastici a verificare, anche per il tramite dei loro RSPP, la disponibilità di locali sotto o non utilizzati da cedere temporaneamente in locazione alla Provincia di Cosenza che ne ha fatto esplicita richiesta. Infine ha comunicato che, da questo anno scolastico, è stato messo a punto un sistema di riscossione automatica delle cedole librarie. Soddisfatto dell’esito di questo primo incontro il sindaco Franz Caruso ha quindi prospettato l’idea di dar vita ad un tavolo tecnico periodico tra Comune ed agenti educativi per consolidare e rendere immediatamente produttiva le sinergie avviate”. “La nostra volontà è chiara – ha affermato il sindaco Franz Caruso a fine riunione – ed è indirizzata ad affrontare le criticità del mondo della scuola, per rendere sempre più efficace ed efficiente questo servizio che è fondamentale per il nostro futuro perché è nella scuola che si formano le coscienze delle classi dirigenti del domani. Nella scuola primaria, peraltro, si avvia il percorso educativo indispensabile ad indirizzare la crescita dei nostri ragazzi, per cui rappresenta un presidio fondamentale per la crescita sociale e culturale della nostra intera comunità. Su di essa, dunque, è necessario investire ed è quello che vogliamo fare come amministrazione comunale, anche per dare un segnale positivo di inversione di tendenza che deve coinvolgere tutta la società a cominciare dalle famiglie”.