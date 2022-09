Asilo nido Castrolibero “Il servizio riparte in anticipo con costi invariati”

COSENZA – Riunione operativa questa mattina a Palazzo dei Bruzi tra il sindaco di Cosenza Franz Caruso e Alberto Ceccarelli, amministratore delegato di Saba Group, l’azienda che gestisce diversi parcheggi a Cosenza. Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore al Bilancio, Francesco Giordano ed il segretario generale, dott.ssa Virginia Milano. Nel corso del cordiale incontro sono state discusse le problematiche riscontrate da Saba nel rapporto con l’Ente e relative, nello specifico, ad una rilevante situazione debitoria maturata in capo al Comune al 31.12.2021 e ad una incompleta procedura di affidamento del servizio risalente addirittura al 2018. 0a volontà è di implementare la sinergia per efficientare il servizio a beneficio dei cittadini/utenti.



“La mia amministrazione – ha affermato in merito il sindaco Franz Caruso – vuole praticare e non solo declamare i principi della legalità e della trasparenza, per cui stiamo già provvedendo a regolarizzare, secondo normativa, le diverse criticità osservate. Per quanto attiene la situazione debitoria fino al 2019, essa è parte della procedura di dissesto per cui se ne sta occupando la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Stiamo provvedendo, invece, con gli uffici competenti a definire le procedure di affidamento rimaste incomplete. In ciò auspicando, da parte dell’azienda, un interesse ad investire nella nostra città con nuovi e più complessivi progetti inerenti anche la regolamentazione della sosta, il recupero e la tutela del decoro urbano“.

Saba Group con il suo amministratore delegato Ceccarelli ha mostrato interesse nel proseguire la collaborazione avviata e di implementarla nell’ottica suggerita dal primo cittadino. La volontà del sindaco di Cosenza, in sinergia con l’azienda, è quella di disciplinare le prestazioni, per efficientarle, a beneficio dei cittadini/utenti con interventi volti a snellire la mobilità, evitando doppie e terze file di sosta, ed a incentivare il pagamento del servizio. Contestualmente si dovrà porre in essere anche nel settore un sistema di tecnologia avanzata sia nella regolamentazione degli stalli che nell’accesso in città per concretizzare il modello di città smart che è nel mandato di governo del sindaco Franz Caruso. Al fine di ricercare, insieme all’azienda, ogni soluzione utile a garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio sono stati calendarizzati, quindi, una serie di incontri tra i tecnici comunale e quelli dell’azienda già nelle prossime settimane.