The Kolors a Cosenza, l’energia protagonista del live in piazza dei Bruzi

COSENZA – La crescita della band e del suo frontman Stash, oggi papà di due splendide bambine, da quell’edizione fortunata di Amici nel 2015, è notevole. Probabilmente è uno dei pochi gruppi italiani che guarda al futuro proponendo sonorità che rievocano il passato, con sfumature degli anni più interessanti della musica internazionale. Se si pensa che la seconda figlia nata da poco, si chiama Imagine, è chiaro il riferimento alla grande influenza che gli artisti più amati del passato hanno avuto sulla sua vita, carriera e sulla chiave musicale della band campana. Il nome della bimba infatti, ha spiegato lui stesso, è stato scelto per onorare John Lennon.

La scaletta è composta dai loro brani, quelli più amati: Non è vero, Pensare male, Everytime, Come le Onde, Why Don’t You Love Me?, Mal di gola, Cabriolet panorama, Frida, fino alla nuovissima hit “Blackout“. Spazio anche a cover riarrangiate e mai stravolte, in chiave elettro e rock. Stash Fiordispino (voce, chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Daniele Mona (synth), propongono infatti, anche assaggi di Muse, Queen, Phil Collins, Depeche Mode senza mai risultare banali, coinvolgendo ogni tipo di spettatore. La Cover”Il Mondo” di Jimmy Fontana fa cantare tutta piazza dei Bruzi che ha ospitato ieri sera un live ricco, carico, una voce potente e pulita.

“Accoglienza straordinaria e tanto calore. Il tour è iniziato con la gioia della ripartenza – racconta Stash – e la risposta del pubblico è stata certamente superiore, viste anche le limitazioni dello scorso anno. Un concerto rock da seduti perde di energia, mentre salire sul palco, toglie il ‘tappo emotivo‘ che il settore spettacolo ha subito per due anni. Noi continuiamo però a chiedere un’attenzione particolare quando si può, delle regole, del distanziamento, anche se questo non è obbligatorio”. In un momento in cui il nostro Paese appena uscito da una pandemia si appresta a vivere una preoccupante crisi energetica Stash sottolinea: “è nostro compito prestare il fianco a iniziative che strizzano l’occhio al green e al futuro di questo mondo che è nelle mani nostre e dei nostri figli. Il nostro, è un impegno quotidiano e non solo su un palco”.