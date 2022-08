Rende, la strada del Parco Acquatico per ricordare Francesco Augieri

RENDE – L’iniziativa per “ricordare il gesto di altruismo di un ragazzo che ha sacrificato la vita in difesa dei più deboli”. Ieri pomeriggio nei pressi dell’ingresso del Parco Acquatico di Rende, si è svolta la cerimonia in ricordo di Francesco Augieri, il giovane ucciso a Diamante la notte del 22 agosto 2018. Un ragazzo dal cuore d’oro, amato da tutti, con la grande passione per il calcio e per lo sport. Cresciuto nel quartiere di Piazza Loreto, Francesco portava avanti con fierezza i valori trasmessi dalla famiglia e proprio per non venir meno a questo grande insegnamento, non esitò quella tragica notte, a prendere le difese dell’amico.

A fare da monito le parole del papà che alla nostra redazione ha ribadito: “il modo migliore per tenere vivo Francesco è portare avanti la cultura della non violenza, della tolleranza, della pace, del dialogo e della cooperazione con le autorità”. Non a caso è stata scelta proprio la strada che conduce al Parco Acquatico, luogo di aggregazione di molti coetanei di Francesco e spazio dedicato alle attività sportive.

Momenti di grande commozione durante il taglio del nastro. Il sindaco Marcello Manna, si è appellato ai valori di solidarietà, di spirito comunitario e amicizia, ed ha ringraziato i genitori di Francesco per aver concesso all’Amministrazione, l’onore di avere in città “via Francesco Augieri”. Alla cerimonia, oltre alla famiglia, hanno partecipato gli amici di Francesco, le Autorità cittadine, la Giunta Comunale ed il gestore del Parco Acquatico.