Rende, tratto di strada porterà il nome del giovane Francesco Augieri

COSENZA – “Sono felice di annunciarvi che sono candidato nel collegio plurinominale della Calabria come capolista di Forza Italia al Senato della Repubblica Italiana per le elezioni del 25 settembre prossimo“. Così Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e fratello del governatore della Calabria Roberto, annuncia su Facebook la sua candidatura alle prossime elezioni politiche: “È un grande onore per me e comporta anche una grande responsabilità”.

“Ognuno di voi – scrive Occhiuto nel suo post – conosce l’amore e l’impegno che ho dedicato alla mia terra svolgendo il ruolo di sindaco della città di Cosenza; se verrò eletto intendo allo stesso modo dedicarmi con passione -e con l’esperienza e le competenze che ho acquisito nel corso della pluridecennale attività professionale e di quella amministrativa – ai temi dello sviluppo sociale e produttivo della nostra Calabria e del Paese intero, all’interno dell’importante assemblea legislativa che è il Senato della Repubblica”.

Occhiuto ha poi ringraziato il presidente Berlusconi “per la fiducia che ha riposto in me designandomi come capolista al Senato e il partito di Forza Italia, e in particolare ringrazio gli amici cari Peppe Mangialavori e Licia Ronzulli”.