A Gianni Di Marzio sarà intitolata tutta l’area circostante lo Marulla di Cosenza

COSENZA – La sorpresa il Sindaco Franz Caruso l’ha tenuta in serbo fino alla fine. Poi è risalito sul palco dove si era radunata la squadra rossoblù al gran completo e una volta accanto a Gianluca Di Marzio, ospite speciale dell’evento di presentazione del Cosenza Calcio 2022/2023, tenutosi in una Piazza dei Bruzi gremitissima di tifosi (magnifico il colpo d’occhio), il primo cittadino ha annunciato che l’Amministrazione comunale intitolerà a Gianni Di Marzio, l’artefice della storica promozione in serie B del Cosenza, nella stagione 1987-1988, tutta l’area circostante lo stadio San Vito-Marulla, “per ricordare – ha detto Franz Caruso -un grande sportivo, un grande uomo che tanto ha dato allo sport e alla nostra città e che merita non solo di essere ricordato questa sera, ma di esserlo anche nel futuro, così come nella nostra città sono ricordati Gigi Marulla, Denis Bergamini e Massimiliano Catena”. Franz Caruso ha ricordato il rapporto di attaccamento e di amore della città verso Gianni Di Marzio. Un attaccamento e un amore ricambiati.

“Gianni Di Marzio è nel cuore di tutti i cosentini – ha detto ancora il Sindaco, rivolgendosi al figlio dell’allenatore della storica promozione del Cosenza, Gianluca, l’apprezzatissimo giornalista di Sky, conduttore del “Calciomercato :l’originale” che con la sua presenza ha impreziosito la manifestazione toccando in diversi momenti le corde dell’emozione. E io – ha aggiunto Franz Caruso – interpretando il sentimento di tutti quanti voi, non solo della Cosenza sportiva, ma di tutta la provincia di Cosenza che segue la squadra e i colori rossoblù e che dimostra quanto amore si possa dare alle persone che hanno dato tanto per la nostra città e per il nostro sport preferito, ho assunto questa decisione per ricordare degnamente Gianni Di Marzio, su sollecitazione di tanti cittadini, ma anche dei consiglieri comunali e della mia giunta, quindi di tutta la squadra che governa la città”.

L’annuncio del Sindaco Franz Caruso è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico presente e dai tifosi ed è stato sottolineato da applausi scroscianti, quasi una standing ovation. Un commosso Gianluca Di Marzio ha più volte ringraziato il primo cittadino.