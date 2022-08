Questione Marca, Kevin Marulla rompe il silenzio “la misura è colma. Ecco la verità”

RENDE – Con determinazione da parte del dirigente del settore Francesco Minutolo, l’amministrazione comunale di Rende avvierà in questi giorni le operazioni di potatura e abbattimento delle alberature a rischio caduta presenti sulle arterie principali della città. Dopo gli studi condotti da un esperto agronomo, incaricato di verificare lo stato di salute delle specie arboree presenti su Via Parigi, Via Da Vinci e Via Volta, è infatti emersa dalla relazione tecnico-illustrativa, la pericolosità della propensione alla caduta per 44 piante su quelle esaminate e quindi la necessità di immediato abbattimento per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e della viabilità.

“Si è convenuto che potature vigorose non farebbero altro che rendere gli alberi ancora più pericolosi. I recenti eventi atmosferici, inoltre, sono stati causa dei consistenti danni subiti dalle alberature in questione. Tale intervento ci consentirà dunque di mettere in sicurezza le zone interessate ed evitare più gravi incidenti che purtroppo spesso avvengono in occasione dei forti nubifragi tipici della stagione estiva e spesso imprevedibili”, ha spiegato il sindaco Marcello Manna.

Dopo le operazioni necessarie, saranno avviate le piantumazioni dei nuovi alberi che andranno a sostituire le piante ad alto fusto: “Rende è il polmone verde dell’intera area urbana, l’impegno a valorizzare la sostenibilità e le aree verdi della città. La messa a dimora delle nuove specie arboree garantirà il rinnovamento e l’aumento degli alberi già presenti nelle aree interessate, preservando al tempo stesso la pubblica incolumità attuale e futura”, ha concluso il primo cittadino.