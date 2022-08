Caruso ordina la rimozione dell’edicola ex Permesso ma il Tar sospende l’intervento

COSENZA – Il Tar Calabria ha sospeso «nella parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi» il provvedimento con il quale il settore Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Cosenza, a firma del sindaco Franz Caruso, dispone la «revoca della concessione di suolo pubblico» la «rimozione del box metallico in via Caloprese». Si tratta dell’edicola ex Permesso prima situata all’inizio di Corso Mazzini adesso si trova tra Piazza Loreto e via Caloprese.

A presentare ricorso è il proprietario Michele Pellicori, rappresentato dall’avvocato Oreste Morcavallo. I giudici, visto il ricorso e gli allegati, hanno ritenuto «che l’istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta e che il provvedimento impugnato debba essere sospeso fino alla data della camera di consiglio, nella parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi». La Camera di consiglio è così fissata per il prossimo 7 settembre.