COSENZA – L’Asp di Cosenza guidata dal Commissario Antonio Graziano ha deliberato lo scorso 29 luglio 2022 l’indizione del concorso pubblico. Lo scorso 24 giugno 2021 era stato indetto un avviso pubblico per titoli e colloqui per l’assunzione per 23 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato che però ora è da considerarsi nullo in quanto è stata considerata la necessità di “reclutare personale amministrativo vista la grave carenza di questa figura” e pertanto si procede “all’indizione di apposito bando di concorso pubblico per la copertura di 35 posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempi pieno e indeterminato.

L’Asp premette che, “circa le procedure da adottare occorre prendere atto che nell’Azienda sanitaria provinciale non vi sono graduatorie concorsuali relative al suddetto profiglo e non vi sono assistenti amministrativi in esubero da potere eventualmente inquadrare nei suddetti posti, nè personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti”.

Per questi motivi è stato annullato l’avviso pubblico per i 23 assistenti amministrativi e approvato il nuovo bando di concorso che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e per estratto sulla G.U.. Sull’Albo pretorio online dell’Asp di Cosenza il bando è presente dal 1° agosto 2022 (CLICCA QUI) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.