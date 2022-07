Rende, Talarico al sindaco: “perchè non vengono pagati gli scrutatori del Referendum?”

COSENZA – La maggioranza consiliare di centrosinistra di Palazzo dei Bruzi nei giorni scori ha approvato la mozione sullo “ius soli”. Una proposta votata compattamente dal gruppo consiliare del Partito Democratico, con il capogruppo piddino Francesco Alimena che l’ha definita una mozione inclusiva, progressista e libertaria, principi che rispecchiano l’impostazione dell’amministrazione del sindaco Franz Caruso che tra l’altro è stata una tra le prime amministrazioni in Italia ad avere approvato la mozione dello “ius soli”. Adesso, dopo l’approvazione della proposta sarà avviato l’iter per l’inserimento del principio dello “ius soli” nello Statuto comunale.” I consigli comunali, consessi civici di rappresentanza più vicini ai cittadini, – ha dichiarato Alimena – hanno il compito di indicare la via quando il Parlamento, nel caso di specie il Senato, ostaggio dei veti dei partiti sovranisti, non risponde alle esigenze del Paese, come è accaduto alla legge sullo ius soli, approvata solo alla Camera dei deputati. Non dobbiamo dimenticare il nostro passato, ma dobbiamo lavorare per una società che guardi ai diritti di tutti, in un mondo sempre più globalizzato e senza confini, ecco perché oggi Cosenza, come Bologna, aggiunge un piccolo tassello a questo percorso di civiltà e di progresso”.