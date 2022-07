Caro gas: a Cosenza risparmio di 167€ nel Mercato Libero

COSENZA – Il caro gas sta interessando tutte le famiglie italiane: da nord a sud, infatti, si sono registrati degli aumenti davvero significativi in bolletta. Purtroppo, la situazione non appare per nulla in miglioramento nei prossimi mesi e se per il momento il caro gas preoccupa in modo relativo, con la fine dell’estate ricomincerà a rappresentare un vero e proprio problema per le famiglie. Se guardiamo in modo particolare l’andamento dei prezzi delle bollette a Cosenza, possiamo constatare che sono proprio le famiglie quelle maggiormente penalizzate.

C’è tuttavia una buona notizia: passando al Mercato Tutelato ed abbandonando il regime di maggior tutela, è possibile risparmiare parecchio.

Caro gas: bollette salatissime anche a Cosenza

Ormai è dall’inizio dell’anno che la situazione appare insostenibile e sono infatti diverse le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese per via del caro gas. I prezzi sono aumentati in modo esponenziale, le bollette sono sempre più salate e quello attuale è un periodo che possiamo considerare anche tranquillo da questo punto di vista. Con il ritorno dell’inverno e l’abbassarsi delle temperature, i consumi di gas metano ricominceranno a salire in tutte le case di Cosenza e questo si tradurrà in una nuova crescita dei costi in bolletta. La situazione purtroppo potrebbe non migliorare nei prossimi mesi, dunque conviene prepararsi sin da subito al peggio e mettere in atto delle strategie per contenere il più possibile i costi.

Quanto si risparmia passando al Mercato Libero

Come abbiamo accennato, secondo i dati pubblicati dall’ultimo osservatorio di Segugio.it, a Cosenza le famiglie hanno la possibilità di abbattere in modo significativo i costi in bolletta. In che modo? Semplice: passando al Mercato Libero ed abbandonando dunque il regime di maggior tutela. I dati parlano chiaro: nel comune di Cosenza, su un consumo medio per famiglia di 1.400 Smc, la spesa annua per il gas per coloro che sono rimasti nel regime di maggior tutela è stata pari a 2.057 euro.

Le famiglie che invece hanno scelto di aderire al Mercato Libero hanno potuto risparmiare in modo significativo, perché in questo caso la spesa media annua si è attestata 1.890 euro: ben 167 euro in meno che non sono di certo spiccioli. Non sono state solamente le famiglie a beneficiare del passaggio al Mercato Libero però: il risparmio per le coppie è stato in media di 94 euro annui mentre per i single di 83 euro. L’effettiva convenienza del Mercato Libero rispetto a quello di maggior tutela, dunque, è indiscussa e vale la pena partire da qui per non ritrovarsi con bollette salatissime.

Confrontare le offerte online per risparmiare

Confrontare le offerte gas casa direttamente online, utilizzando un comparatore come Segugio.it: è questa la strategia adottata dalla maggior parte delle famiglie a Cosenza per risparmiare il più possibile in questo momento senz’altro complicato e difficile. Questi portali consentono di trovare in pochi minuti l’opzione più vantaggiosa per le proprie esigenze e sono del tutto gratuiti, dunque effettivamente vale la pena approfittarne, perché oggi più che mai cambiare contratto potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata.