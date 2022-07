Lettera dell’RSU dell’AO di Cosenza su spettanze, indennità covid, assunzioni e nuovo CCNL

COSENZA – La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, facendo seguito alle precedenti missive ed agli incontri tenutisi presso gli Uffici amministrativi e in sede di Delegazione trattante, nel farsi portavoce delle istanze avanzate dai dipendenti tutti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, con una lettera inviata alla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, al Commissario Straordinario Dott. Gianfranco Filippelli e al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Tiziana Ciuci, sollecita l’evasione, con carattere d’urgenza, delle seguenti richieste:

1) Provvedere, ad inviare agli scriventi, il dettaglio dei fondi analitici 2021. È di assoluta importanza la precisa conoscenza dei summenzionati fondi, al fine di poter garantire la disponibilità delle adeguate somme inerenti la produttività relativa all’anno 2021 e soprattutto necessario per poter avviare il tavolo di contrattazione decentrata in merito alla preintesa del nuovo CCNL. Si significa, altresì, che in base a quanto stabilito dalla preintesa contrattuale bisogna prendere in considerazione l’art. 101 incremento fondi ex art.80 CCNL 16/18;4

2) Conseguentemente al punto 1) si chiedono precise notizie circa i tempi necessari all’Amministrazione per procedere alla liquidazione delle somme inerenti il premio produttività 2021, in considerazione del superamento del limite temporale stabilito in Contrattazione Integrativa, entro il primo semestre dell’anno;

3) Si chiede di liquidare, contestualmente agli emolumenti nel mese corrente, le “prestazioni aggiuntive Covid-19” a favore del personale interessato, considerato che, con apposita deliberazione N°370 in data 28/06/2022, riferita al periodo che intercorre tra gennaio 2022 e aprile 2022, è stato già autorizzato il pagamento ma, a tutt’oggi non è stato ancora eseguito;

4) Premesso che la Giunta regionale ha destinato ai lavoratori del comparto del servizio sanitario della Regione una dotazione finanziaria aggiuntiva per il riconoscimento di emolumenti accessori, relativi all’espletamento di attività straordinarie in occasione dell’emergenza Covid-19 ed in considerazione degli accordi con le sigle sindacali risalenti al 6 luglio 2020, si chiedono formali notizie circa la mancata corresponsione dell’indennità a favore del personale che è stato impegnato nell’emergenza pandemica, il c.d. “premio Covid“;

5) Si chiede di conoscere se, come richiesto dal Commissario ad acta della Regione Calabria, con nota del 28/06/2022, è stato riformulato il Piano del fabbisogno in ossequio al DCA n.192/2019 e se si sono predisposte le procedure per la pubblicazione degli avvisi finalizzati alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione dall’art.1, comma 268, lett.b) della Legge 30 dicembre 2021, n.234, concernenti la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID 19. Nel confidare in una pronta evasione delle suddette richieste da parte del Managment Aziendale, onde scongiurare l’insorgere di malcontento tra i lavoratori ed eventuali azioni mirate a garantire la tutela dei loro diritti, la scrivente RSU rimane a disposizione per eventuali ulteriori confronti e porge Distinti saluti.