Cosenza, venerdì 29 luglio vax-day quarta dose per over 60 e soggetti fragili

COSENZA – Vax Day venerdì 29 luglio 2022 a Cosenza per la quarta dose di vaccino a favore degli over 60 e per i soggetti fragili. Lo annunciano il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore alla salute Maria Teresa De Marco a seguito dell’accordo raggiunto con l’Asp nel corso dell’ultimo tavolo permanente di concertazione sulla sanità, svoltosi a Palazzo dei Bruzi lo scorso 21 luglio.

“Il vax day- hanno affermato il sindaco Franz Caruso e l’Assessore De Marco – si svolgerà con il coordinamento del Centro Vaccinale di cui è referente il dott. Vincenzo Gaudio in collaborazione con l’UOC di igiene e sanità pubblica di cui è referente il dott. Martino Rizzo, e del dipartimento di prevenzione di cui è referente il dott. Antonio Scavello, che ringraziamo per la disponibilità assicurata insieme al dott. Antonio Graziano, commissario dell’Asp, che ha accolto la nostra richiesta. Stiamo assistendo ad una ripresa dei contagi per la variante Omicron 5 – hanno proseguito il sindaco Franz Caruso e l’assessore Maria Teresa De Marco – che risulta molto contagiosa e contro la quale è necessario combattere tutti mantenendo alto il livello di guardia, evitando gli assembramenti ed indossando la mascherina. Parimenti importante, risulta, però, soprattutto per i soggetti fragili e gli over 60, immunizzarsi con la quarta dose, per ristabilire la protezione data dal vaccino così da ridurre al minimo il rischio di ospedalizzazione e decesso, qualora ci si contagi”.

“Sappiamo – hanno concluso il primo cittadino Franz Caruso e l’assessore De Marco – che il vaccino non ha debellato il virus, ma certamente ha salvato tantissime vite umane. Dobbiamo, quindi, continuare a credere nella scienza e ad utilizzare le armi che essa ci ha dato per vincere la pandemia. La quarta dose per gli over 60 e le categorie fragili è importante, per cui invitiamo tutti a recarsi venerdì 29 luglio presso il centro vaccinale di via degli Stadi per avere somministrato il vaccino”.