Cosenza: il “Telesio” piange la morte del linguista Luca Serianni, investito da un’auto

COSENZA – In occasione degli eventi in programma, in Piazza 15 Marzo, giovedì 21 luglio (organizzato da “Scintille Montesanto”) e venerdì 22 luglio (concerto dell’artista Luché, nell’ambito della manifestazione “Rendano Arena”), la Polizia Municipale, preso atto delle determinazioni assunte dalla Questura di Cosenza e in considerazione del fatto che per il regolare svolgimento della manifestazione si rende necessario adottare, temporaneamente, specifici provvedimenti viabilistici atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché agli utenti della strada, ha disposto per giovedì 21 luglio il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 17,00 alle ore 24,00 su Piazza 15 Marzo (per tutta la sua estensione) e su Via Paradiso, per tutta la sua estensione, eccetto i veicoli autorizzati. Viene, inoltre, adottato il provvedimento di divieto di transito, sempre su Piazza 15 Marzo (per tutta la sua estensione) e su Via Paradiso, per tutta la sua estensione, eccetto i veicoli autorizzati, dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Per venerdì 22 luglio il divieto di sosta con rimozione viene istituito, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 su:

– Piazza 15 Marzo, per tutta la sua estensione;

– Via Paradiso, per tutta la sua estensione, eccetto i veicoli autorizzati;

– su Corso Telesio, da via Antonio Serra a Piazza 15 Marzo, su ambo i lati.

L’ordinanza della Polizia municipale istituisce, altresì, per venerdì 22 luglio anche il divieto di transito su Piazza 15 marzo e su via Paradiso, eccetto i veicoli autorizzati, dalle ore 13,00 alle ore 24,00, mentre su Corso Telesio, da via Antonio Serra a Piazza 15 Marzo, la circolazione è inibita dalle ore 16,00 alle 24,00.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Per l’occasione, le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle manifestazioni.