Festa Caleidoscopica domani a Cosenza tra Piazza dei Bruzi e Piazza Carratelli

COSENZA – Dagli articoli per la scuola ai giocattoli, per un’attività dedicata ai più piccoli e tramandata da padre in figlio. Domani e venerdì 22 luglio dalle 18 e anche sabato mattina alle 10, la grande festa per l’inaugurazione a Cosenza di “Giocheria Talarico 3“, in via Paolo Borsellino (largo Andreatta) sopra la Conad di viale Parco. Un marchio, Giocheria, che offre più di 8mila giocattoli per tutti i gusti: dalla casa delle bambole ai personaggi più amati dai bambini, compresi i supereroi. Un luogo magico per i più piccoli che saranno accolti, insieme alle famiglie, da tante mascotte: Minnie, Topolino e l’Orso Giò… Insieme potranno gustare le delizie di un goloso buffet e tanto dolce zucchero filato.

Una passione lunga 40 anni

Una storia fatta di giochi e di attenzione nell’esaudire i desideri di tutti bambini quella di Giuseppe Talarico che nel 1984 è partito a Soveria Mannelli con un’attività commerciale di vendita di articoli per la scuola e giocattoli. Lo hanno poi seguito in questa piacevole impresa i figli, Giovanni ed Ernesto, che hanno proseguito il suo lavoro ed aggiungendo alla vendita al dettaglio la distribuzione all’ingrosso dei prodotti di cancelleria per le forniture ad enti pubblici sull’intero territorio Nazionale.

Ancora da Soveria Mannelli è proseguito il percorso dei Talarico, che nel 2009 danno vita, nella Zona Industriale, ad un nuovo capannone con tanto di uffici, punto vendita al dettaglio e magazzino per la distribuzione. Nel 2013 apre poi il secondo punto vendita, in uno spazio di 500 metri quadri a Rende e qualche anno fa, nel 2019, il viaggio continua con un altro punto vendita nel comune di Catanzaro.

Poi l’ingresso a settembre 2021 all’interno del gruppo Giocheria, presente in tutta Italia da oltre 40 anni, che garantisce a tutti i clienti qualità, servizio ed un vastissimo assortimento di giochi. Oggi nonostante tutte le difficoltà del momento storico che stiamo vivendo l’apertura di un nuovo punto vendita a Cosenza, un luogo dove i più piccoli possano dare sfogo alla loro creatività, scegliere i propri giocattoli per crescere in modo sano e sereno. Tutti loro saranno accolti insieme ai genitori per scoprire le proposte del loro negozio di fiducia e tutto l’universo Giocheria.