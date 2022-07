Serendipity: 1° compleanno tra bellezza e benessere, per un’imprenditrice cosentina

COSENZA – Dopo due anni di pandemia, lockdown e sogni infranti di riaperture a tempo indeterminato per molte attività, c’è chi con coraggio e non pochi sacrifici è riuscito a fiorire. Ne è un esempio la giovane imprenditrice cosentina Tania Bozzo, proprietaria del centro estetico Serendipity Beauty Center, in via G. e F. Falcone, che oggi festeggia un primo e importante traguardo: un anno di attività. “Dopo la formazione e anni di esperienza presso altri centri estetici presenti sul territorio cosentino, – racconta Tania – ho maturato l’idea e il desiderio di avviare una mia attività”.

Lasciarsi sorprendere

Il nome del centro, Serendipity Beauty Center, trae ispirazione dal concetto di “una sorpresa piacevole”, come nel caso in cui si incontra per la prima volta una persona che cambia il percorso della tua vita; come quando si scopre qualcosa di importante mentre si è intenti a cercare altro, oppure come quando si sceglie di affidarsi alle cura di una professionista estetica per riscoprire se stessi, la propria bellezza esteriore e la consapevolezza di poter raggiungere anche un equilibrio interiore.

“Non è stato facile rendere possibile tutto questo – spiega l’imprenditrice -. La ricerca dei materiali e delle risorse anche finanziarie nonchè la cura degli spazi da dedicare ai miei clienti, hanno lottato con un grande nemico dei giorni nostri, la pandemia“. L’attività è nata e cresciuta affiancata anche dalle restrizioni e limitazioni che purtroppo il Covid ha reso necessarie, “ma è una grande soddisfazione per me oggi, offrire spazi e servizi che non sono solo volti alla bellezza esteriore, ma alla ricerca e cura del benessere spirituale”.

Il tutto è stato accompagnato da due ingredienti segreti: l’amore e la passione che hanno sempre contraddistinto ogni scelta della giovane cosentina. “Ad oggi questo piccolo successo non lo devo solo a me stessa, ma soprattutto ai miei clienti che ogni giorno rendono possibile il proseguimento di questo grande progetto di vita”.

L’esempio per i giovani

“Spero che queste mie parole possano essere da input a tutti coloro che hanno il desiderio di voler raggiungere i propri obiettivi – conclude Tania-. I sacrifici sono tanti e la paura di sbagliare non manca mai, ma nessuno dovrebbe rinunciare ai propri sogni. Sognare rende felici”.