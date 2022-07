A Rende inaugurati i presidi di pace e gentilezza

CASTROLIBERO – “La stagione estiva rappresenta per molti anziani un momento di grande difficoltà nella vita quotidiana non solo per il caldo ed i rischi alla salute che provoca quanto anche per la possibile assenza dei familiari e per la riduzione dei servizi. Per queste ragioni dal 2 luglio, e fino al 3 settembre, è stato attivato nel comune di Castrolibero il programma di ‘Servizi per la Terza Età in Città’. Lo afferma Anna Giulia Mannarino, consigliera comunale di Castrolibero con delega ai Servizi Sociali, Famiglia e Terza età.

“Il servizio – dice Mannarino – è rivolto alle fasce fragili della popolazione e consiste nel supportare gli utenti nelle piccole commissioni all’interno del comune quali spesa e accompagnamento ai servizi del territorio. Per avere informazioni in merito ed accedervi è indispensabile però prenotarsi tramite il Segretariato Sociale e i Servizi Sociali o recarsi sulla pagina internet istituzionale del Comune di Castrolibero. Chi – prosegue la nota – versa in condizioni di emarginazione, solitudine e fragilità sociale merita attenzioni ed interventi mirati, specie quando le condizioni di contesto diventano critiche come in questi giorni di emergenza caldo. Colgo l’occasione – conclude Anna Giulia Mannarino – per invitare i nostri cittadini più fragili ad assumere comportamenti di prudenza: dal non uscire nelle ore più calde a restare a casa e a chiamarci se dovessero necessitare di servizi a domicilio. Noi ci siamo, il Comune di Castrolibero è presente, i Servizi Sociali sono vicino a loro. Per me questo è il momento del ‘Sole si ma Soli No’ poiché il benessere e la qualità della vita delle persone è al centro del nostro impegno”.