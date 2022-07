Rende, Riformisti contro Manna: “se ne lava le mani. Cosa aspetta ad andarsene”

RENDE – “Manna super star! Giorni fa Sky tg24 ha dedicato un quarto d’ora alla Calabria che ha perso 104 milioni di euro del Pnrr da destinare all’ammodernamento delle reti idriche che, è il caso di dire, “fanno acqua da tutte le parti””. È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare “Federazione Riformista” di Rende.

“La Calabria è l’unica Regione del sud a non aver avuto un euro”

“Il presidente Occhiuto, intervistato dalla rete – denunciano i vertici del gruppo politico – ha spiegato che la responsabilità di questo flop è da ascrivere all’Autorità Idrica (AIC) presieduta appunto da Manna, per come da noi da tempo sostenuto. Ma non è la sola “medaglia” che brilla sul petto di Manna. Siamo invasi dai rifiuti e costretti a conferirli, con costi insostenibili, all’estero per mancanza di impianti. L’ATO Cosenza che dovrebbe realizzare l’ecodistretto ha in cassa 50 milioni di euro – segnalano – ma non riesce a fare un bel niente. Il suo presidente – continuano i riformisti – se ne lava le mani e scrive lettere a tutti invece di agire. Indovinate un po’ da chi è presieduta l’ATO Cosenza? Dall’avvocato Manna”.

“Ultimamente, il medagliere di Marcello Manna si è arricchito di un altro pezzo – concludono -. Sui fondi Pnrr per la Cultura, il comune di Rende non ha ottenuto nulla. Zero euro per cinema, teatro, musei, chiese, torri, campanili e borghi per la rigenerazione economica e culturale. Sul petto della giacca di ordinanza ci sono così tante medaglie da dover chiamare con urgenza il sarto per i necessari rinforzi. Ci chiediamo? Ma cosa aspetta per andarsene?“.