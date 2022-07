Maltempo a Cosenza: tragedia sfiorata, albero cade e finisce su un’auto

RENDE(CS)- Il decoro della città di Rende è un tema particolarmente a cuore agli attivisti del Meet-Up M5s d Rende che già nei mesi scorsi avevano sottolineato lo stato di abbandono del Parco Robinson. Erano state ritrovate diverse siringhe abbandonate che rappresentavano un pericolo enorme per i tanti bambini (e non) che frequentano giornalmente il parco. In questi giorni il nuovo allarme degli attivisti riguarda alcune vie della città dove è costante la presenza di siringhe abbandonate.

A tal proposito gli attivisti sottolineano che poco è stato fatto e chiedono un immediato intervento ” Purtroppo – scrivono in una nota -ancora una volta ci vediamo costretti ad intervenire, dopo i ritrovamenti al parco Robinson di qualche mese fa, sull’abbandono di siringhe in diverse vie cittadine quali via Tevere, via Valle di Neto e strade adiacenti. Il sindaco Manna, già allora, “derubricava” il tema a mero decoro cittadino, denotando superficialità ed approssimazione amministrativa. Gli attivisti chiedono che “venga fatto un monitoraggio costante del territorio da parte della Rende servizi per assicurare una tempestiva rimozione delle siringhe e l’attivazione, tramite gli uffici comunali preposti, di interventi volti ad intercettare il disagio. La verità – conclude la nota – è che Manna è da tempo impegnato nell’occupazione del comune per i prossimi dieci anni dopo una gestione a dir poco fallimentare, che vede nei mancati servizi resi ai contribuenti la sua massima espressione”.