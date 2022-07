Impennata di contagi, il sindaco Franz ai cittadini “siate più prudenti e responsabili”

COSENZA – “La difficile situazione dei rifiuti a Cosenza, con evidenti cumuli in più parti della città, è destinata a degenerare, complici l’estate e le temperature record di questi giorni, che non solo amplificano le condizioni di degrado delle nostre strade, ma incidono irrimediabilmente sull’igiene pubblica e la vivibilità complessiva del centro urbano”. Così in una nota la coordinatrice di Italia Viva Città di Cosenza, Giuseppina Carricato. Non si può perdere tempo, urge mettere in campo opere di bonifica generale per ovviare all’emergenza in atto, sebbene consapevoli dei notevoli aggravi dei costi del contratto di appalto in essere.

È necessario, inoltre, realizzare azioni preventive, mirate ad evitare le degenerazioni a cui stiamo assistendo in queste settimane, attraverso l’attivazione di sistemi videoripresa e il potenziamento dei controlli da parte del personale della Polizia Municipale. Italia Viva Città Cosenza insiste sulla necessità di dedicare particolare attenzione a quelle aree in cui l’incuria trova terreno fertile a causa delle specificità locali, a tutti note, che favoriscono l’insorgenza ciclica e reiterata di vere e proprie discariche a cielo aperto. La pulizia di una città costituisce la cartina di tornasole di una realtà civile, fondata sui prioritari valori del rispetto dell’altro, dei beni e dei bisogni comuni; solo in questo modo, – conclude Carricato – Cosenza può ambire anzitutto ad essere una Città sicura e salutare per i propri cittadini e in seconda battuta puntare ad essere percepita dall’esterno come centro attrattivo”.