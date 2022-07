Due campi di calcio, tribune, parcheggi, servizi… Il nuovo parco sportivo di Castrolibero

CASTROLIBERO (CS) – In località Campagnano/Fontana La Pietra, sorgerà il nuovo “parco sportivo” di Castrolibero che sarà realizzato dall’Amministrazione comunale e per il quale è già pronto il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con delibera di Giunta n. 89/2022. L’annuncio è arrivato nel corso del Consiglio comunale del 30 giugno scorso dall’Assessore ai Lavori Pubblici Nicoletta Perrotti, che ne ha comunicato il prossimo inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per un importo complessivo di € 2.990.000,00.

«Si tratta di un intervento sul quale questa amministrazione punta molto – ha dichiarato l’Assessore – al fine di dare il giusto risalto alle tante associazioni sportive presenti sul nostro territorio, per un’antica tradizione calcistica che vede Castrolibero sempre in prima linea e per le innumerevoli squadre che qui si sono sempre allenate; ma anche – e soprattutto – per le tante famiglie che a queste squadre e a questi campi affidano i propri figli. Altra considerazione, di non poco conto, è il successo che le nostre squadre stanno riscuotendo negli ultimi tempi, la qual cosa ci incentiva ulteriormente alla realizzazione dell’opera».

Nella sua relazione, Nicoletta Perrotti ha precisato inoltre che l’area d’interesse progettuale è situata nella zona più a valle del comune, attraversata dal torrente Campagnano che delimita il territorio comunale dalla città di Cosenza e dal comune di Mendicino e ricopre circa 19.500 mq.

Un parco sportivo completo di tutti i servizi

Il progetto prevede la realizzazione di: area parcheggio, servizi per operatori fruitori e atleti, area spalti, campo sportivo regolamentare calcio a 11, campo sportivo regolamentare calcio a 8. Nello specifico, l’area parcheggio, di circa 3700 mq, è costituita da 113 posti auto e 22 posti moto mentre gli spazi riservati a servizi per operatori e atleti sono disposti in aree interne di circa 570 Mq ed aree esterne di circa 600 Mq.

L’area esterna comprende: ingresso/uscita spettatori con tornelli, parcheggio mezzi di soccorso e parcheggio bus ospiti, servizi igienici spettatori e deposito.

Nell’area interna sono previsti: hall ingresso/reception, sala riunioni/polifunzionale, ufficio segreteria, ufficio direzione, ufficio biglietteria/archivio, spogliatoio 1 e 2, spogliatoio giudici di gara, servizi igienici, servizi pulizia, deposito, palestra, galleria trofei e Bar.

La zona dedicata agli spalti è disposta lungo una fascia progettuale unica per entrambe le aree di gioco. Prevede due zone d’ingresso/uscita separate per ogni campo sportivo distribuite in maniera ottimale per garantire la totale sicurezza dei flussi degli spettatori. Le rispettive aree possono ospitare circa 780 posti a sedere, di cui 260 circa coperti per il campo a 11 e di 340 spettatori circa per il campo a 8. Le zone del campo a 11 sono gestite da quattro tornelli, due nella zona di coda, adiacente alla palestra, e due nella zona di testa, corredata dai servizi igienici e il bar.

I campi sportivi regolamentari per calcio a 11 e calcio a 8, in linea con le normative emanate dalle Federazioni Nazionali di riferimento, sono costituiti da manto erboso naturale e ricoprono, rispettivamente, un’area totale di 115m x 65m il primo e un’area totale di 3.730 Mq circa il secondo, con aree interne attrezzate e illuminate. «Tra le nostre priorità rientra sicuramente la valorizzazione delle zone più periferiche del nostro Comune – ha aggiunto l’Assessore Perrotti – con un occhio di riguardo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e all’inclusione sociale, soprattutto dei giovani. Questo campo ospiterà tantissimi atleti che potranno fare sport e stare insieme in sicurezza ed è per questo che siamo già a lavoro per intercettare nuove forme di finanziamento per la realizzazione dell’opera quali fondi del PNRR, finanziamenti regionali oppure attraverso lo strumento del project financing – peraltro già sperimentato da questa amministrazione con risultati soddisfacenti », la chiosa.