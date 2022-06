Paolo Cretella confermato segretario della Uil Cosenza

COSENZA – La visita del presidente della Regione Roberto Occhiuto, per l’inaugurazione dei nuovi locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, è stata l’occasione per tornare a parlare di diversi temi di stretta attualità con i giornalisti che hanno incalzato il Governatore sulla questione depurazione, dell’emergenza incedi ma anche del nuovo ospedale di Cosenza che, sulla sua ubicazione a Vaglio Lise, portata avanti dall’attuale amministrazione Caruso, ha aperto un vero e proprio dibattito politico tra favorevoli e contrari. Occhiuto, pur facendo intendere che avrebbe preferito una sede più a Sud della città, ha comunque annunciato novità a breve e, soprattutto, che sulle questioni urbanistiche sono le città a scegliere la migliore collocazione (anche alla luce di uno studio di fattibilità stilato dalla stessa Regione e costato quasi 700mila euro che aveva indicato proprio Vaglio Lise come collocazione n.d.r).

“Non sta a me decidere dove fare l’ospedale – ha detto il Governator. So che il Consiglio comunale di Cosenza si è espresso in questa direzione anche se avrei preferito ci fosse una scelta a Sud della città per evitare di emarginare il centro storico, ma ciascuno fa solo il suo lavoro. Le scelte urbanistiche competono alla città di Cosenza, le scelte di governo regionale a me. Il mio obbligo – ha aggiunto Occhiuto – è quello di dare un ospedale all’area metropolitana e credo che nelle prossime settimane anche rispetto a questo ci sarà qualche novità. È evidente che si parte dal deliberato del Consiglio comunale, poi si tratta di vedere come e se sono risolvibili i problemi legati all‘area della motorizzazione civile che dovrebbe essere espropriata, conferita di nuovo al ministero e se ci sono altri problemi che meritano di essere approfonditi. Ma questo lo faranno i tecnici all’esito della programmazione economica e tecnica che dovrà essere propedeutica alla realizzazione dell’ospedale”.