Cosenza: Spadafora e Lucanto su carenza idrica «Urge controllo e vigilanza»

COSENZA – «Con il caldo torrido e l’arrivo dell’estate si presentano puntualmente i soliti problemi di erogazione idrica in alcune zone periferiche della città. In particolar modo nelle zone di Fiego, Lucido, Albo, Monterosa e Casellone, da inizio giugno si registrano lunghe serie di disagi per tanti cittadini che rimangono spesso e volentieri con i rubinetti a secco».

A segnalarlo sono i consiglieri comunali di minoranza Francesco Spadafora e Ivana Lucanto che hanno scritto al sindaco Franz Caruso. «Da una parte l’ambiente sempre più arido e secco, dall’altra un continuo “sperpero” di acqua che viene utilizzata per scopi diversi da quelli di prima necessità. È raccapricciante e inaccettabile lasciare molte famiglie senz’acqua perché alcuni praticano attività di irrigazioni in modo irregolare».

«E in questo quadro, comunque di forte criticità che ci appelliamo al sindaco – scrivono Spadafora e Lucanto – affinché possa emanare con urgenza un’ordinanza nella quale si disponga il divieto assoluto dell’uso improprio della risorsa idrica. Tale provvedimento – aggiungono i consiglieri – non solo si rende necessario a causa dell’aumento delle temperature e della scarsità delle precipitazioni ma, dovrà prevedere un’adeguata attività di controllo e vigilanza, sia da parte dei tecnici comunali preposti che dal corpo dei vigili urbani, al fine di sanzionare coloro che violino il provvedimento in argomento».