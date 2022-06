Cosenza, rapina e tentata violenza sessuale. Sorpreso tra le vie della città e arrestato

COSENZA – E’ parte essenziale del Sistema nazionale e regionale di Protezione civile e costituisce il nodo calabrese della Rete nazionale dei Centri Funzionali, coordinata dalla Protezione Civile nazionale con compiti di allertamento del rischio meteo idrogeologico ed idraulico. Stamattina a Cosenza sono stati inaugurati i nuovi locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, che si trovano nella Stazione Ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza. Alla cerimonia d’inaugurazione anche il direttore generale Arpacal Domenico Pappaterra, ed il sindaco di Cosenza Franz Caruso, oltre che numerosi rappresentanti istituzionali regionali.

La struttura servirà a monitorare i fenomeni meteo-idrogeologici ed idraulici e sarà operativa h24 tutti i giorni. Le attività svolte saranno utili a preservare la vita umana, sia in fase previsionale che in corso di un evento metereologico avverso.

Una struttura dotata di diversi mezzi e di una strumentazione tra cui due droni con sensoristica di elevata tecnologia per il monitoraggio ed il rilevamento degli stati di rischio sul territorio, un radar meteo mobile in banda X, che consentirà una stima accurata dei campi di precipitazione nelle varie porzioni di territorio. E ancora una sala operativa mobile che fungerà anche da centro di comando e stazione di controllo e pilotaggio degli aeromobili.

Il direttore del Centro, Eugenio Filice ha spiegato che “le attrezzature serviranno a rendere autonome le previsioni meteo regionali che adesso invece prendiamo da Roma per delineare gli scenari di rischio locali. Con questa stazione meteo riusciremo a fare delle previsioni autonome e più accurate alla scala locale, anche a breve termine che consentiranno quindi di migliorare e sistema di allertamento”.

Occhiuto: “essere preparati in caso di eventi avversi”

“Un presidio che si istituisce in una regione come la Calabria che – ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto – ha tantissimi problemi legati a potenziali rischi naturali. Su questo tema stiamo lavorando molto e nei prossimi giorni proporremo al Consiglio regionale la nuova legge sulla protezione civile”. “Speriamo non ci siano eventi avversi – ha aggiunto Occhiuto – ma è giusto prepararsi per tempo avendo una protezione civile che funzioni bene e soprattutto che funzioni con strumenti all’avanguardia”.

Il Sindaco Caruso “strumento all’avanguardia di importante funzione”

Anche il Sindaco Franz Caruso ha partecipato all’inaugurazione della nuova stazione meteo del Centro funzionale multirischi dell’Arpacal, allocata negli spazi concessi da Rete Ferroviaria Italiana. Il primo cittadino ha, nel suo intervento, registrato la contestuale presenza del Presidente della Giunta regionale e del direttore generale dell’Arpacal come “un importante segnale di attenzione verso la città di Cosenza che è anche la città del Presidente Occhiuto”. Franz Caruso, dopo aver sottolineato l’importanza della nuova stazione meteo “che rappresenta – ha detto – uno strumento all’avanguardia e di fondamentale importanza del Sistema nazionale e regionale di Protezione civile, in grado di svolgere una funzione indispensabile nella rilevazione dei rischi idrogeologici ed idraulici che minacciano il nostro territorio. Il lavoro che è stato compiuto con l’inaugurazione di questa nuova stazione meteo, non è stato fatto da Arpacal solo per Cosenza, ma abbraccia i comuni della regione e tutto il suo territorio, quindi è stato fatto per tutti quanti noi. Come recita uno slogan che mi ha molto colpito – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – il futuro è un lavoro quotidiano e voi, quotidianamente, scrivete una pagina per il futuro”.