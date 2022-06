Planetario di Cosenza, “la priorità è riaprire il prima possibile”

COSENZA – Riflettori accesi ancora sul Planetario a Palazzo dei Bruzi dove, questa mattina, si è svolto l’incontro tra i professori Francesco Valentini del Dipartimento di Fisica ed Alfredo Garro del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Unical, su mandato del Magnifico Rettore Nicola Leone, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Damiano Covelli, e la presidente della commissione Lavori Pubblici, Concetta De Paola.

La riunione odierna, che segue di pochi giorni a quella che il sindaco, Franz Caruso, ha tenuto con il prof. Franco Piperno, è servita a ribadire la volontà dell’Amministrazione Caruso non solo di far ripartire il Planetario nel più breve tempo possibile, quanto a renderlo finalmente l’eccellenza che già rappresenta per caratteristiche strutturali e tecnico/strumentali a livello nazionale ed europeo. In questa ottica gli amministratori comunali hanno registrato la disponibilità dell’Unical a concorrere, anche con riferimento al Protocollo d’Intesa firmato recentemente dal rettore Nicola Leone e dal sindaco, Franz Caruso, alla valorizzazione della struttura per farla diventare, nel medio termine, punto di riferimento e di aggregazione culturale, non solo per i cittadini di Cosenza ma per l’intera regione.

“Ciò – hanno sostenuto i professori Garro e Valentini – contribuirà certamente a rendere Cosenza e tutta l’area urbana un polo attrattore della scienza e della conoscenza”. In questo contesto è risultato chiaro a tutti che l’Università della Calabria aspira a giocare un ruolo di guida scientifica per il territorio, nell’ambito della cosiddetta Terza Missione delle Università, abbracciando l’ambizioso progetto del Planetario di Cosenza, proponendosi per la progettazione e la realizzazione di un innovativo piano delle attività scientifiche.

“L’ambizione del sindaco di Cosenza, Franz Caruso – ha affermato l’assessore Damiano Covelli – e di tutta la sua Amministrazione è quella di riaprire il prima possibile il Planetario che è un fiore all’occhiello della città e di tutta l’area vasta cosentina oltre che della Regione Calabria e del Mezzogiorno d’Italia. Lavorare in stretta sinergia anche con l’Unical, forti della collaborazione siglata con il protocollo d’intesa firmato dal rettore Leone e dal sindaco Caruso, è indispensabile per la rinascita definitiva e concreta del Planetario”.

Attesa la conformità e la corrispondenza di obiettivi registratisi tra gli esponenti dell’Unical e gli amministratori cosentini, si è deciso di proseguire l’interlocuzione anche nei prossimi giorni per addivenire ad un planning strutturato volto alla fruibilità e riapertura del Planetario di Cosenza.