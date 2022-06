PD Cosenza approva Vaglio Lise come sede del Nuovo Ospedale cittadino

COSENZA – Oggi la maggioranza consiliare di centrosinistra su impulso del sindaco Franz Caruso e del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, ha compiuto uno degli atti più qualificanti previsti nel programma Cosenza 2050: l’approvazione della delibera, su proposta dell’assessora all’Urbanistica Pina Incarnato, che individua il sito di Vaglio Lise come sede del Nuovo Ospedale di Cosenza. In sede di votazione è stata registrata, peraltro, la non opposizione tramite voto di astensione dei consiglieri del gruppo di ” Fratelli d’Italia”.

Sì è data, così esecuzione all’esito dello studio di fattibilità, finanziato e commissionato dalla Regione Calabria. L’allocazione prevista dal suddetto studio di fattibilità, nell’area di Vaglio Lise, costituisce di per sé un atto di riorganizzazione urbana che, oggettivamente, impone un riordino non soltanto del sistema territoriale cittadino, ma dell’area urbana metropolitana e, persino, dell’intera provincia di Cosenza. La costruzione del nuovo ospedale pone il tema della riconversione della vecchia struttura ospedaliera, il plesso dell’Annunziata, realizzato nel 1939, che dovrà essere utilizzata come “Cittadella della Salute”, capace di ospitare uffici amministrativi, Casa della Salute e centri di assistenza specialistica e di ricerca avanzata.

Non si può perdere, ora, altro tempo nell’avvio delle procedure di progettazione e di realizzazione del nuovo ospedale che, oltre ad essere un avanzato intervento di edilizia sanitaria, rappresenta l’opportunità per un ammodernamento di tutta la strumentazione tecnologica sanitaria e biomedica. La previsione di allocare la nuova struttura ospedaliera nell’area di Vaglio Lise è, di fatto, una scelta che va a integrarsi con il recupero e la messa a bando, di questa amministrazione, degli interventi nella zona Sud di Cosenza, previsti nei programmi di investimento di “Agenda Urbana” e del “Contratto Istituzionale di Sviluppo Cosenza Centro Storico” e dell’insediamento della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità. Entrambe queste strutture, Casa e Ospedale di Comunità, già finanziate con fondi PNRR e anch’esse allocate nella zona Sud della città. Altro che depauperamento del Centro Storico.

Se, quindi, la zona Sud beneficia già di tali significativi investimenti, di uno stesso consistente intervento beneficerà così la zona più popolosa e al tempo stesso dimenticata della città, la zona di Via Popilia, tale da garantirgli un nuovo futuro. Si compie oggi quindi il primo passo di una grande riorganizzazione urbana di cui il Nuovo Ospedale sarà protagonista assoluto. Individuato il sito, bisogna rapidamente avviare le procedure per la progettazione e la realizzazione del nuovo hub ospedaliero. È auspicabile, pertanto, che la Regione assolva senza indugi il compito di dare certezze in tal senso.