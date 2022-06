Nuovo ospedale a Vaglio Lise. Il Consiglio Comunale approva la delibera

COSENZA – Luce verde per il nuovo ospedale di Cosenza: sorgerà a Vaglio Lise. Il sì arriva dal Consiglio Comunale di Cosenza con l’approvazione della delibera e 23 voti favorevoli. Astenuta Fratelli d’Italia dopo l’approvazione di una risoluzione. Il parlamento cosentino ha decretato così la localizzazione del nuovo nosocomio, al centro di un acceso dibattito che vede come primo contestatore il Comune di Rende. Marcello Manna e la sua giunta, in questi giorni, hanno polemizzato più volte contestando la scelta dell’Area: no Vaglio Lise bensì il perimetro tra Rende e Montalto Uffugo. La decisione passa ora al Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che dovrà dirimere la questione e decidere, una volta per tutte, la localizzazione definitiva del nuovo ospedale.

Mazzuca “Vaglio Lise scelta strategica”

“Il nuovo ospedale Hub nascerà a Vaglio Lise in continuità con quanto previsto nel programma #Cosenza2050”. Così il presidente del Consiglio Comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca. “Oggi in Consiglio comunale è stata approvata la delibera di localizzazione del nuovo ospedale di Cosenza e revocata la precedente deliberazione di maggio 2019 con cui veniva indicata come sito la collina di contrada Muoio. Ora procediamo spediti con la realizzazione del nuovo ospedale e della Cittadella della Salute. Non posso che essere soddisfatto per il risultato raggiunto,mi sono speso tanto,insieme al sindaco e a tutta la squadra, per arrivare a questo importante risultato. Un atto importante non solo dal punto di vista sanitario, ma anche urbanistico dato che andrà a riqualificare l’intero quartiere di via Popilia.

Quella di Vaglio Lise è, – prosegue Mazzuca – infatti, un’area strategica e va nella direzione di costruire un percorso che risponde all’intero bacino sanitario della provincia di Cosenza,così come era stato deciso dallo Studio di fattibilità che ha già fatto tutte le verifiche e gli approfondimenti del caso. Una moderna e complessa struttura ospedaliera servirà a garantire e migliorare i livelli essenziali di assistenza, senza dimenticare – conclude – l’importanza della ricerca,infatti,fondamentale sarà il rapporto con l’Università della Calabria e l’integrazione dell’Inrca”.