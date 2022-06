COSENZA – Solo qualche giorno fa il nostro giornale aveva riportato l’annuncio Amaco su lo stop della circolare Veloce Verde, che aveva sollevato un vespaio di polemiche tra i cittadini di Cosenza. Arrivano, oggi, le rassicurazioni del Comune di Cosenza: “da domani, mercoledì 22 giugno, sarà ripristinata la circolare verde dell’Amaco al servizio del centro storico”. Lo annunciano il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore ai Lavori pubblici, alla Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli dopo le interlocuzioni che hanno avuto con l’Amministratore Unico dell’Amaco, Paolo Posteraro. L’annunciata soppressione della Circolare Verde dei giorni scorsi aveva destato forte preoccupazione non solo tra gli utenti, in particolare tra i cittadini della città storica, ma anche nell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, che, da quando si è insediata, ha posto, tra gli obiettivi fondamentali della sua azione amministrativa, quello del recupero del centro storico, con la ferma intenzione di farlo tornare agli antichi splendori. L’Amministrazione comunale ha da subito accolto le numerose segnalazioni pervenute a seguito della paventata soppressione di un servizio che il Comune reputa, invece, di fondamentale importanza.

“I cosentini sanno – ha sottolineato Damiano Covelli – che nei prossimi mesi molte risorse saranno utilizzate per importanti opere di riqualificazione, in particolare per la messa in sicurezza di un territorio geologicamente fragile che per troppi anni è rimasto escluso da interventi significativi. Anche le due criticità di via Petrarca e di Corso Vittorio Emanuele sono state già affrontate da questa Amministrazione e presto potranno partire i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza. Questa una delle cause che aveva indotto l’Amaco ad utilizzare alcune navette di scambio, evitando tortuosi percorsi per raggiungere il centro storico e Portapiana in particolare”.

Il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Covelli hanno chiesto all’Amministratore Unico di soprassedere nella scelta, mantenendo l’attuale servizio e quindi evitando disagi agli utenti che quotidianamente utilizzano la circolare verde. Il primo cittadino e l’Assessore, preso atto della disponibilità dell’Amministratore Unico, dott.Paolo Posteraro, a rivedere la scelta, hanno espresso apprezzamento per aver accolto la sollecitazione.