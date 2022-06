A Cosenza il convegno su “Chiesa, vescovi e Cattedrale da metà ‘600 al ‘700”

COSENZA – Una vita dedicata alla famiglia, ai figli, ai nipoti ed ai pronipoti. Un traguardo importante, quello raggiunto dalla signora Eugenia Martire che ieri ha festeggiato il suo 104° compleanno. Un traguardo che il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale non potevano far passare inosservato. E ieri la signora Eugenia, per il taglio della torta, in occasione delle sue 104 primavere, ha ricevuto, nella sua casa di via Vittorio Veneto, nei pressi di Piazza Riforma, la visita del delegato del Sindaco Franz Caruso, Francesco Turco che ha portato il saluto del primo cittadino con un omaggio floreale molto gradito e apprezzato.

“È un vero piacere festeggiare – ha sottolineato il delegato del Sindaco, Francesco Turco – la longevità dei nostri concittadini per la ricchezza che rappresentano per la nostra comunità e per la saggezza e i ricordi che condividono con noi. A me rimane nel cuore e nella mente il sorriso colmo di gratitudine di questa meravigliosa signora”. Nonna Eugenia e la sua famiglia hanno accolto con gioia il saluto che Francesco Turco ha portato a nome della città di Cosenza. Un momento di condivisione che ha regalato a tutti una grande emozione, a cominciare dai figli, Mario e Franca, per finire ai ben 13 nipoti e ai numerosi pronipoti. Ai quali Nonna Eugenia ha dispensato sorrisi e tanta felicità continuando a ricordare, nonostante il tempo trascorso, la sua passione per i viaggi che ha sempre coniugato con il suo grande attaccamento alla famiglia.