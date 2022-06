Vertenza ITA, Bruno Bossio: “soluzione per i lavoratori di Rende e Palermo”

COSENZA – “Stiamo tenendo fede ad un impegno assunto con tutti i cittadini. Il 6 giugno scorso sono ripartiti e stanno procedendo di buona lena, i lavori di completamento del Parco Urbano che interessano il lotto n. 1 ed il lotto n. 2, per i quali si era registrato un fermo per via delle rivisitazioni progettuali operate dalla passata amministrazione comunale; modifiche non concordate né avallate dalla Regione Calabria che, di fatto, avevano comportato una sospensione dei lavori”. Lo afferma il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso che con il vice sindaco ed assessore all’ambiente Maria Pia Funaro, ha portato a termine e con successo una lunga interlocuzione con la Regione Calabria affinchè si potessero riprendere i lavori con l’obiettivo di smantellare definitivamente un cantiere che ha tenuto prigioniera un’intera area di vitale importanza per la vivibilità della città.

L’interlocuzione con la Regione Calabria, peraltro, ha stabilito di lasciare inalterata l’area di ingombro del parco per come configurata dal progetto esecutivo della stessa Regione Calabria, così da evitare ogni possibile interferenza, anche di lieve entità, tra il realizzando Parco Urbano e l’opera principale del “Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza – Rende e Università della Calabria”, ponendo in capo al Comune di Cosenza l’attivazione delle consequenziali procedure tecnico-amministrative e i connessi atti amministrativi occorrenti a darne compiuta attuazione.

“Un passo importate è stato fatto – dichiarano il sindaco Caruso ed il vicesindaco Funaro – Riprendere i lavori è stato il primo atto per portare a compimento un’opera che rischiava di rimanere l’ennesima incompiuta. Ora si tratta di rispettare i cronoprogrammi dei due lotti che sono diversi, ma che, al momento, avanzano entrambi speditamente”.

Parco del Benesse: si riparte con i lavori

In particolare, i lavori del secondo lotto hanno avuto inizio con il ripristino della recinzione di cantiere. Successivamente è stata livellata la prima area che ospiterà il campo di basket ed il campo di padel, in prossimità del liceo scientifico Scorza. Sono stati effettuati i tracciamenti dei due campi e nella prossima settimana saranno messi in opera i primi materiali per la realizzazione dei campi di gioco. Si proseguirà nel completamento delle due infrastrutture sportive per poi proseguire con la sistemazione dell’area da nord verso sud, dove verrà realizzato lo skate-park. A breve, invece, sarà completato il lotto n.1, a meno della semina erbosa e dell’impianto di irrigazione, che per ragioni di praticità saranno completati nel momento in cui saranno al termine i lavori del secondo lotto, previsti per il prossimo autunno.

“Siamo vigili e attenti che tutto prosegua nel migliore dei modi, fiduciosi nel lavoro che i nostri uffici stanno conducendo.– concludono il primo cittadino Franz Caruso e il vicesindaco Funaro – La nostra attenzione è massima al fine di consegnare alla fruibilità dei cittadini e, soprattutto, dei residenti, nel più breve tempo possibile l’intera opera”.