Teatro Rendano, primi passi verso la riapertura. Poi i lavori di restilyng all’interno e all’esterno

COSENZA – In coda dalle 2 di questa notte decine di auto. Stamattina si registrano ancora lunghe file di auto al Tribunale di Cosenza. Sono i veicoli dei diversi Comuni della provincia i cui impiegati devono consegnare i plichi dei seggi in cui si è votato nella giornata di ieri. Per motivi che non sono stati chiariti, si è creato un notevole ritardo nell’accettazione da parte degli uffici del Tribunale e da questa notte le auto sostano in fila. Di conseguenza potrebbero verificarsi disagi per i risultati elettorali.

“Siamo in attesa dalle 3 di questa notte e non sappiamo a cosa sia dovuto questo ritardo”. E’ quanto dicono diversi dipendenti comunali in fila da ore per la consegna dei plichi elettorali.