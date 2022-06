“Ultimo Viaggio”, un film per ricordare il giovane Marco Calderaro

RENDE – Riparte l’estate nell’area urbana e ancora una volta l’attrattiva principale è il Parco Acquatico di Rende, luogo che consente di vivere in una una meravigliosa spiaggia rimanendo in città. Il Parco negli ultimi tempi è stato protagonista di numerosi eventi a carattere sociale, sportivo ed enogastronomico, prestando i suoi spazi ad importanti manifestazioni come il “Concours mondial de Bruxelles”, “Comix and Games” e lo “Sport per la Pace”.

La Marconi Village Srl, che ha in gestione l’impianto, consegna al territorio una delle strutture più performanti e complete del Sud Italia. La mission di Antonio Fusinato, gestore del Parco e giovane imprenditore rendese, è quella di rendere la struttura la punta di diamante per il turismo e gli eventi d’èlite. Fusinato ha inteso ringraziare “il sindaco Marcello Manna, l’amministrazione e gli uffici comunali per la disponibilità e la professionalità che hanno sempre dimostrato”.

Il Parco Acquatico si snoda in un’area di 80.000 mq ed offre diverse attività ludico-ricreative. L’attrattiva principale per combattere il gran caldo della città è certamente la grande piscina esterna, realizzata per ricreare una porzione di spiaggia caraibica con un lido completo di tutti i comfort e servizi.

L’area comprende un chiosco-ristobar, bar-tabacchi, il ristorante “Tarùga” (dal nome della tartaruga presente all’interno del laghetto) e la Terrazza G.H.Mumm progettata come una moderna palafitta sopraelevata al resto della struttura con una terrazza di 400 mq ed una vista che spazia dai monti della Sila, alle vette del Pollino alle luci della città di Rende. A completare il panorama mozzafiato il lago navigabile del parco.

L’acqua è l’elemento principale del Parco a misura di famiglia, dove i più piccoli possono divertirsi in sicurezza, anche grazie alle acque basse e cristalline e ragazzi e adulti, possono rilassarsi e godere di un angolo di paradiso in città.