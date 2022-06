Maltempo e disagi a Cosenza, Italia Viva attacca "prevenire queste situazioni" - QuiCosenza.it

COSENZA – Una bomba d’acqua ha colpito la città dei bruzi e l’area urbana nella mattinata. L’acqua copiosa, caduta per circa un’ora, ha letteralmente allagato molte strade cittadine mettendo in difficoltà la circolazione automobilistica. Il violentissimo temporale è stato accompagnato da forti raffiche di vento e grandine che hanno trasformato in fiumi molte strade e allagato diversi sottopassi. A Cosenza, nel centro città, si registrano tombini saltati e vie trasformate in piscine dall’acqua. Tra questi anche Corso Mazzini e Piazza Europa. A Rende disagi nuovamente nella zona dell’area industriale di Contrada Lecco anche qui per le strade ricolme d’acqua e i sottopassi allagati. Stessa cosa sulla strada della zona commerciale di Zumpano.

Allagato anche il centro storico della citta di Cosenza, in particolare la zona di corso Telesio mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in una scuola cittadina. A Quattromiglia di Rende, sulla strada che porta verso la frazione Settimo di Montalto, un camion è rimasto bloccato e il conducente è salito sopra il parabrezza per cercare riparo (foto in basso). Il maltempo non ha risparmiato la provincia. Temporali, in particolare si sono abbattuti sulla costa tirrenica. A Paola fiumi d’acqua nelle vie del centro e in particolare davanti la stazione.

Scalea, infiltrazioni nella “nuova” sala consiliare

A Scalea, a causa del violento nubifragio, l’acqua è iniziata a cadere dal tetto della sala consiliare appena ristrutturata e dove era in corso una manifestazione scolastica. Tutti sono stati fatti sgomberare “L’amministrazione comunale – si legge nella nota diramata dal comune – informa che sono in corso controlli del territorio per arginare le situazioni di emergenza dovute all’improvviso e violento temporale che si è abbattuto pochi minuti fa sulla nostra città. Purtroppo la grande quantità di pioggia ha causato una infiltrazione d’acqua nella sala consiliare durante la manifestazione di fine anno con i bambini dell’istituto comprensivo. Abbiamo provveduto prontamente a sgombrare la sala, a mettere in sicurezza i bambini e, al contempo, a chiedere l’immediato intervento alla ditta esecutrice dei lavori. Ci scusiamo per l’inconveniente e provvederemo in breve tempo a far ripristinare la sala consiliare verificando eventuali responsabilità”.

Arriva il ciclone autunnale

Maltempo protagonista per almeno i prossimi due giorni con temporali e grandine. Secondo le previsioni è in arrivo un ciclone ‘autunnale’ con forti piogge, tracollo termico e venti di burrasca forte con mare agitato. A causare quest’interruzione dell’alta pressione è la spinta verso Nord dell’Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche. Al sud: ultimi addensamenti sul basso versante adriatico, poi miglioramento; fresco e ventoso.