Cosenza, Fratelli D’Italia attacca la giunta Caruso “in 8 mesi solo proclami e pochi fatti”

COSENZA – Duro attacco da parte di Fratelli d’Italia alla giunta guidata dal sindaco Franz Caruso, accusata di immobilismo, litigiosità e di aver fatto più proclami che fatti per la città di Cosenza, dopo 8 mesi dal suo insediamento. FDL, per bocca di Sergio Strazzulli, coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia e componente dell’Assemblea Nazionale, parla senza mezzi termini di “molti annunci e pochi fatti“. Il riferimento è anche allo stallo sul nuovo ospedale, sugli interventi di manutenzione e pulizia delle strade cittadini definiti assolutamente esigui (fatta eccezione per Via Roma e Piazza Bilotti) e all’assenza di programmazione culturale, sportiva e dell’area urbana diventata una questione non più procrastinabile.

A parte Via Roma e Piazza Bilotti, strade adiacenti dimenticate

“Cosenza, mai cosi in sofferenza! Dopo circa otto mesi dall’insediamento del nuovo sindaco Franz Caruso e della litigiosa maggioranza di centrosinistra, a parte lo sblocco del transito su via Roma e del senso unico su piazza Bilotti, senza intervenire minimamente sulle strade adiacenti, nessuna novità all’orizzonte! Il tanto decantato programma delle tre P (popolazione, pianeta, profitto) – spiega Strazzulli – a ora è rimasto lettera morta. Solo parole, parole, parole.”

Carenza idrica, trasporti insufficienti e città sporca

“Chi vive Cosenza non può non costatare la deriva amministrativa dopo che per anni la città si era incamminata su un percorso positivo. Sporcizia ovunque, strade piene di buche e spesso impraticabili, trasporti pubblici insufficienti, carenza idrica, nessuna programmazione culturale ne sportiva. Non si parla neanche più della realizzazione del nuovo Ospedale se non con estemporanee presi di posizione. Si sarebbe quantomeno dovuto avviare un serio dibattito sull’area urbana, magari promuovendo un referendum consultivo tra i cittadini interessati come punto di partenza. Un progetto di questo tipo può contribuire a fermare la progressiva perdita di centralità del territorio. Le proiezioni di crescita demografica – aggiunge Strazzulli – prevedono cifre preoccupanti, con la riduzione nei prossimi vent’anni della popolazione nell’intera area urbana dagli attuali circa 113 mila a solo sessantotto mila”.

Si concretizzi il progetto di area urbana senza proclami

“È evidente – aggiunge – che oltre serie politiche edilizie, commerciali, culturali che siano attrattive verso la città, non si può più tergiversare nella realizzazione dell’Area Metropolitana del Nord della Calabria così definita ed evocata nel programma elettorale del Sindaco Franz Caruso. Che sinora è rimasto quasi tutto sulla carta. Parlare di Distretto dello sport con Rende e Castrolibero senza prima un ragionamento sull’Area Urbana lascia il tempo che trova. La complessità della situazione non consente protagonismi, campanilismi, logiche di appartenenza o egoismi territoriali. La politica deve recuperare progettualità, ma anche concretezza. Negli anni passati molto è stato fatto per il rilancio di Cosenza, ma si è agito poco per lo sviluppo metropolitano. Ora non si sta facendo nulla per la città – conclude Strazzulli – com’è sotto gli occhi di tutti e sull’area urbana, si lanciano solo proclami. Fratelli d’Italia si propone come soggetto politico attivo pronto a confrontarsi se ci saranno le condizioni, ma al tempo stesso deciso a incalzare il sindaco Caruso perché si inizi finalmente un percorso virtuoso della città”.