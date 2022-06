Violenta aggressione nel carcere di Cosenza. Ispettore e Assistente finiscono in ospedale

RENDE (CS) – “Bene gli eventi culturali ed enogastronomici nell’area mercatale, ma i concerti e gli spettacoli musicali si svolgano altrove“. Questa la richiesta che arriva a gran voce da Michele Morrone, Enrico Monaco e Massimiliano De Rose consiglieri del gruppo “Rende per Rende”.

“Si ripropone a sei anni, dalla tanto discussa discoteca all’aperto, l’intenzione dell’amministrazione comunale di fare dell’area mercatale di Via Parigi nel Villaggio Europa, uno spazio per eventi – continuano i consiglieri -. A parte le complicanze e i disagi sofferti dall’utenza per lo spostamento del mercato settimanale in altre zone della città, la destinazione dell’area mercatale ad area eventi merita anch’essa una riflessione attenta”.

“Con la delibera di Giunta del 26 maggio scorso, l’amministrazione rendese ha manifestato nuovamente l’intenzione di concedere a privati l’uso dell’area mercatale del Villaggio Europa per destinarla all’organizzazione di eventi e spettacoli (non meglio precisati) per un periodo di sei mesi. L’area in questione è posta in adiacenza del Villaggio Europa, a meno di 50 mt dalle abitazioni che affacciano sulla Via Parigi e non è certo difficile comprendere le ragioni per cui l’area mercatale risulti del tutto inadeguata ad ospitare eventi concertistici e musicali che si protraggano fino notte fonda o che si ripetano con una a certa frequenza a pochissimi metri dalle abitazioni. I residenti del Villaggio Europa, hanno avuto modo, – spiega la nota – anche di recente, di rappresentare al sindaco che non potrebbero tollerare di ritrovarsi un’area eventi stabile a pochissimi metri dalle abitazioni.

L’area mercatale certamente può ospitare periodiche iniziative relative ad eventi culturali o di promozione enogastronomica ma è evidente che non può diventare un’area eventi da utilizzare per qualunque iniziativa e senza alcuna restrizione. Si impone, pertanto, la necessità di distinguere la tipologia di eventi ammessi e rassicurare i residenti sull’uso dell’area mercatale. Al sindaco ed alla giunta chiediamo di intervenire facendo chiarezza, in particolare, chiediamo di stabilire che sull’area mercatale non si potranno organizzare spettacoli e concerti musicali ed ogni altro evento che, in ragione della vicinanza con le abitazioni, possa arrecare – concludono i consiglieri – disturbo alle centinaia di famiglie residenti”.