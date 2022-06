Cosenza, promossi incontri per conoscere meglio le comunità religiose cosentine

COSENZA – L’Amministrazione comunale ha attivato il nuovo servizio on line per l’autolettura dei consumi idrici. L’invio delle autoletture potrà da quest’anno avvenire attraverso l’apposito portale dedicato, collegandosi all’indirizzo Web http://autolettura.comune.cosenza.it, dove gli utenti potranno comodamente caricare le proprie credenziali ed i consumi effettivi, al fine di garantire l’emissione di bollette in linea con il reale utilizzo dell’acqua.

Basterà anche una semplice foto del contatore

Inoltre, è possibile trasmettere le autoletture inviando anche una semplice foto del contatore. Una procedura, quest’ultima, che facilita ulteriormente gli utenti con contatori più obsoleti tipo “a lancette”, che risultano essere di più difficile interpretazione rispetto a quelli provvisti di numeratore.

Due letture annuali

L’Amministrazione comunale ricorda, con l’occasione, che i consumi dell’anno devono essere comunicati almeno due volte. Una prima volta la lettura del contatore, alla data del 30 giugno, dovrà pervenire entro il 5 luglio; una seconda volta la lettura del contatore, alla data del 31 dicembre, dovrà pervenire entro il 10 gennaio dell’anno successivo. La ricezione della lettura da parte dell’ufficio in date successive a quelle sopra indicate, di norma, non consentirà l’inserimento dell’autolettura in fattura. Ovviamente, insieme alle nuove modalità di trasmissione dell’autolettura, rimane la possibilità di utilizzare il vecchio metodo, attraverso la stampa del modello di autolettura del contatore dell’acqua pubblicato al link https://cosenza.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_15073.html.

Il modello dovrà essere compilato ed inviato tramite indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected] oppure per posta elettronica ordinaria utilizzando il seguente 0indirizzo: [email protected]. In alternativa si può consegnare il modello compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Cosenza, oppure inviare tramite posta.