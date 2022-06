Festa della Repubblica, modifiche alla viabilità nell'area interessata alle celebrazioni - QuiCosenza.it

COSENZA – In occasione delle celebrazioni per il 76° anniversario della proclamazione della Repubblica, in programma domani, giovedì 2 giugno, in Piazza 11 Settembre, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale, ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nell’area interessata, in considerazione della partecipazione di numerose autorità militari e civili, nonché dello schieramento dei reparti in armi sulla stessa Piazza 11 Settembre, ha istituito, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di giovedì 2 giugno, sul lato sinistro di via Montesanto, da Piazza Scura a via Adige, il divieto di sosta con rimozione, eccetto i veicoli autorizzati.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento dovesse essere richiesto.