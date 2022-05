Auto prende fuoco sulla A2 allo svincolo di Cosenza Sud. Nessun ferito

COSENZA – Con l’incontro svoltosi presso Palazzo dei Bruzi, dove il sindaco Franz Caruso, alla presenza del tenente colonnello dei carabinieri, Luigi Aquino, Responsabile Unico del Contratto del Cis, ha incontrato i tecnici del Cis e di Agenda Urbana, parte questa corsa contro il tempo per quella che rappresenta una vera e propria sfida per questa amministrazione comunale: rilanciare la parte storica della città, partendo dalla riqualificazione degli immobili pubblici. Per il consigliere comunale, Francesco Alimena, con delega al Centro Storico, “si sta riuscendo a realizzare i bandi per come previsto nel cronoprogramma. Tutto questo ovviamente, – prosegue Alimena – è stato ideato perché si basa sui tre criteri dell’amministrazione del sindaco Franz Caruso: trasparenza, legalità e solidarietà”. Mentre, per il sindaco Franz Caruso si comincia a dare concretezza ad un progetto che si era perso quale quello del Cis, con il rischio di perdere ben 90 milioni di euro.