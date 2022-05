COSENZA – Un lavoro lavoro complesso portato avanti dall’Assessore alla Digitalizzazione Pina Incarnato e al Settore 3 Innovazione tecnologica del comune di Cosenza. L’amministrazione Bruzia ha partecipato tempestivamente ed è stata ammessa ai bandi PNRR, missione 1 Digitalizzazione che , come ha sottolineato il Consigliere delegato al Coordinamento Operativo del PNRR Francesco Alimena “ci preparano ad una rivoluzione digitale che spedirà il nostro comune dritto nella contemporaneità. Non è stato facile – sottolinea Alimena – per un’amministrazione che ha carenza di personale, di risorse e, soprattutto, una scarsa pregressa attitudine al digitale, riuscire a centrarli. Per fortuna, sia i nuovi tecnici del Bando Sud sia la notevole capacità dei dirigenti comunali e dei funzionari di percepire le novità della rivoluzione digitale come “non più a lungo rimandabili”, hanno facilitato il compito, facendoci partecipare tra i primi cronologicamente e quindi tra i primi a essere finanziati e a realizzare gli obbiettivi.

Comune ammesso a 5 bandi PNRR per quasi 1 milione di euro

Sono cinque i bandi a cui il comune di Cosenza è stato ammesso per un finanziamento complessivo di quasi 1 milione di ero. Il primo bando, con risorse per quasi 10mila euro, riguarda il potenziamento dell’app IO, già attivata dall’insediamento dell’amministrazione Caruso con le prime notifiche sugli eventi comunali inviati ai cittadini che già la posseggono, oggi potenziata con la possibilità, per esempio, di pagare imposte e tributi comodamente da smatphone o tablet.

Il secondo bando, con un finanziamento di 14mila euro, è l’integrazione nella piattaforma comunale di SPID e CIE, gli strumenti nazionali per identificare legalmente i cittadini, obbligatori da ottobre 2021 ma, di fatto, finora inesistenti nel Comune di Cosenza e quindi molto limitanti nell’erogazione di servizi al cittadino.

Il terzo bando (finanziamento di 147mila euro) è l’adozione di PagoPA, la piattaforma obbligatoria per legge al fine di ricevere qualsiasi pagamento dovuto dal cittadino alla pubblica amministrazione da almeno due anni. Con enorme beneficio sulla velocità, efficienza, sostenibilità, risparmio di soldi e stress per i cittadini e minore burocrazia per il comune.

Il quarto bando si chiama Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Grazie ad un investimento di 328mila euro consentirà di ampliare tutti i servizi accessibili da remoto, dal protocollo alla polizia locale, dai servizi elettorali alla parking card, dagli eventi culturali agli avvisi della protezione civile, ben 16 servizi diversi. In pratica, ci si avvia al rifacimento ex novo del portale istituzionale del comune, a beneficio della trasparenza in generale e dell’accessibilità alle persone con disabilità in particolare, nel rispetto delle linee guida previste dal Ministro Colao.

Il 5 bando, il più complesso e quello con più risorse (419mila euro), è la migrazione su cloud dei dati e servizi comunali. In pratica verrà effettuata una migrazione dal vecchio modello delle mille sale server e dei mille sistemisti in favore di un’unica grande “nuvola” ministeriale contenente tutti i dati del Comune. “Non è stato facile ne indolore – ha evidenziato Alimena – ma pensiamo a cosa è successo non più tardi di ieri, quando il il fatto che tutti i server siano andati in manutenzione contemporaneamente ha generato un blackout dei sistemi comunali, dalla centrale dei vigili alle Ztl, passando per l’ufficio anagrafe. Ecco, questo non deve più succedere. Non è, quindi, solo un tema di risparmio economico o di qualità del servizio al cittadino ma soprattutto una esigenza di sicurezza nazionale rispetto ai dati personali sensibili custoditi dai comuni. Ora – ha concluso Alimena” aspettiamo i prossimi bandi: Identità digitale/Domicilio digitale e poi gli altri che arriveranno. Siamo pronti, la rivoluzione digitale a Palazzo dei Bruzi è appena cominciata.

“Potenziare la digitalizzazione dell’Ente a beneficio dei cittadini”

“Il Comune di Cosenza, che ha partecipato tempestivamente ai bandi PNRR, Missione 1 sulla digitalizzazione, ha ottenuto un finanziamento pari a 970.249,00 euro. Sono risorse importanti, che saranno utilizzate per migliorare e potenziare la digitalizzazione dell’Ente a beneficio dei cittadini” hanno invece affermato in una nota congiunta il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e l’assessore all’urbanistica ed alla digitalizzazione, Pina Incarnato, soddisfatti del primo apprezzabile traguardo raggiunto nell’accesso ai fondi del PNRR. “E’ ormai noto ai più – spiegano – che la digitalizzazione rappresenta il pilastro della modernità, su cui è indispensabile puntare per perseguire politiche di sviluppo credibili e concrete. La transizione digitale nella PA, infatti, è un punto fondamentale per accorciare le distanze tra cittadini ed amministrazione. E’ un processo complesso, ma necessario in quanto favorisce l’utilizzo delle ultime tecnologie per agevolare privati e aziende nella fruizione dei servizi pubblici. Per questo motivo i bandi PNRR della Missione 1 sono stati da noi subito attenzionati, non avendo, peraltro, il Comune di Cosenza altre risorse da poter utilizzare per dar vita a quella rivoluzione digitale che noi riteniamo necessaria per la città moderna, dinamica ed evoluta che vogliamo costruire. “Con le risorse ottenute, pertanto – concludono il sindaco Caruso e l’assessore Incarnato -imprimeremo una accelerazione al processo complessivo di digitalizzazione che al Comune di Cosenza, era, ad oggi, veramente arretrato ed antiquato”.